L'Oroscopo di martedì annuncia l'entrata della Luna nel domicilio astrologico del Cancro. L'astro d'argento, posizionatosi in questo segno d'acqua, è molto a suo agio e sprigiona una buona parte della sua emotività, rendendo l'amore più profondo e materno. I sentimenti 'prendono il volo' con il satellite posizionato nel domicilio astrologico dedicato alla famiglia. Di seguito le previsioni astrali segno per segno.

Novità nell'oroscopo di martedì

Ariete: la posizione di una Luna molto sensibile in Cancro vi procura qualche dubbio circa la situazione familiare. In campo professionale applicate maggior tatto nei rapporti con i colleghi e i clienti.

Toro: una Luna in posizione di sestile favorevole rispetto al vostro cielo vi indica una strada da seguire per ottenere successo, ma dovrete utilizzare una carica intuitiva utile per cogliere al volo alcune situazioni che nascono in maniera imprevedibile.

Gemelli: l'influsso lunare dal domicilio adiacente si fa sentire e smorza questo vostro modo di amare intellettuale, potenziando la vostra emotività e aprendovi ad approfondire maggiormente gli affetti. In ambito lavorativo, cercate di potenziare un progetto accantonato da troppo tempo.

Cancro: Luna entra nel vostro cielo e vi garantisce una buona dose di romanticismo. Il satellite posizionato nel vostro segno, vi rende molto sognatori ma anche insicuri e con un occhio puntato verso il passato, fondamentale per voi poiché ricco di ricordi significativi.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Leone: l'intensità del vostro modo di amare diventa più istintiva e concreta con Marte in congiunzione a Venere. E' il momento di dedicarvi all'amore e di incanalare nel modo giusto quest'energia positiva. Anche in campo professionale potrete contare su una creatività utile per distinguervi in modo originale.

Vergine: la presenza della Luna nel cielo astrologico del Cancro punta un riflettore sulla vostra emotività. Con l'astro d'argento in posizione di sestile, in campo positivo vi sentirete sminuiti dalle critiche esterne e in amore preferirete non rischiare.

Previsioni astrali fortunate dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: alcune configurazioni vi procurano favori, soprattutto una maggiore sensibilità e un affetto tutto da riversare in famiglia. Altri astri invece pungolano la vostra pazienza, quasi sfidandovi a superare alcune tensioni, per progredire verso un futuro migliore.

Scorpione: sarete briosi e molto simpatici, giocando con i sentimenti ma mantenendo un certo distacco mentale.

In ambito lavorativo, utilizzate al meglio una nuova deduzione conferitavi dall'astro d'argento.

Sagittario: l'influsso marziano e venusiano si fa sentire, rendendo il vostro amore più vigoroso. Con questo binomio stellare fortunato vengono risvegliate alcune capacità creative che credevate di aver perso.

Capricorno: Plutone nel vostro cielo è garanzia di sicurezza e di grande vitalità. Sarete più concentrati e precisi in ambito lavorativo e sul campo sentimentale una nuova energia molto intellettuale vi farà capire quali sono i vostri bisogni, affiancandoli con sintonia a quelli del partner.

Acquario: il vostro amore subisce l'effetto destabilizzante di Marte e Venere in opposizione che affievoliscono la vostra carica seducente e puntano maggiormente su un modo di amare razionale, quasi platonico. Potreste anche preferire l'amicizia all'amore, stringendo legami comunque molto profondi.

Pesci: l'astro d'argento dal domicilio del Cancro vi fa perdere parte della vostra obiettività e incrociando le sue energie con Nettuno confonde il sogno con la realtà, catapultandovi in un mondo quasi surreale.