Nella giornata di venerdì 26 luglio ci sarà una perdita consistente di “punti” a favore dei nativi del segno dei Pesci, “schiacciati” da un senso di malessere che dovranno necessariamente trattare, mentre il pianeta Marte potrebbe creare qualche dissapore all'interno della coppia dei nativi del segno del Leone. In rialzo l'Ariete, che avrà più distensione sul fronte degli affetti, e della Vergine, che sta godendosi appieno la perdita di stress fisico ed emotivo. A seguire, le previsioni per tutti i segni dello zodiaco di venerdì.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: meno capricciosi e più disposti ad un dialogo sereno. Cercherete in voi stessi qualcosa che vi faccia restare in pace con gli altri, e chissà, magari ci potrebbe essere una occasione per discutere di qualcosa di nuovo.

Toro: meglio il lavoro, ma l'amore sarà fortemente in ribasso. Tutto ciò che dovrete fare è impegnarvi un po' di più per far sentire il partner speciale per voi, abbandonando per un po' quell'austerità tanto ferrea.

Gemelli: in vena di sorprese, stupirete il partner in modo piacevole e senza troppi fronzoli. Qualche pensiero potrebbe rovinarvi qualche momento idilliaco, ma nel complesso riuscirete a godervi la serata colma di tenerezza.

Cancro: vacanze. Qualche viaggio o gita breve fuori porta vi attenderanno, sarete organizzati ed entusiasti della situazione, soprattutto se ad accompagnarvi ci sarà il partner, non mancando di proporre la cosa anche agli amici.

Leone: qualche divergenza in amore, ma niente di che, potrebbe farvi leggermente innervosire, però la complicità non mancherà di fare la sua parte. Meglio anche il fronte economico, avrete risparmiato qualcosa in più rispetto alle volte scorse.

Vergine: avete avuto il vostro spazio, e finalmente il nervosismo non sarà più il vostro fido compagno. Le opportunità lavorative cominceranno a farsi vedere, e non sarà escluso anche un ritorno di fiamma su cui riflettere.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: meglio limitare le uscite, ma senza rinunciare a tutto. Calibrate bene le vostre forze e le vostre energie essenzialmente sul lavoro, poi penserete di fare qualcosa per svago insieme a familiari oppure assieme agli amici.

Scorpione: bene l'amore, bene il lavoro, dal momento che sta andando tutto liscio come l'olio, ma avrete ancora qualche stress residuo che non vi lascerà del tutto in pace. Trovate qualche valvola di sfogo nei vostri passatempi preferiti.

Sagittario: seducenti, ma avrete bisogno di qualche cosa in più che porti alla ribalta la vostra relazione amorosa con il partner. Il lavoro potrebbe crearvi qualche contrattempo che saprete concludere in tempo con genialità.

Capricorno: dovrete ristabilire un vostro equilibrio, soprattutto con le persone che vi circondano. Tensioni in ambito amoroso, meglio non accendere la miccia che potrebbe scatenare liti furibonde con il partner.

Acquario: più guadagni grazie al vostro atteggiamento forse un po' troppo agguerrito sul posto di lavoro, ma comunque che ha porterà questi e molti altri risultati positivi.

Amore in calo, sarete troppo distaccati sentimentalmente, ma non nel desiderio carnale.

Pesci: qualche malessere potrebbe costringervi a stare in casa, o comunque a rivedere qualche abitudine dannosa. Questa situazione sottotono vi farà perdere intraprendenza lavorativa e capacità di un giudizio stabile.