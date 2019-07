Nella giornata di mercoledì 31 luglio saranno favoriti i segni di acqua, quindi ci saranno buone prospettive lavorative per i Pesci ed il Cancro, e maggiore intesa con il partner per quanto riguarda i nativi del segno dello Scorpione. I segni di terra invece avranno dei rialzi significativi per quanto riguarda gli affetti o comunque le amicizie. Altro segno favorito sarà il Leone, per esso in serbo ci sarà un maggiore impegno da impiegare nelle relazioni interpersonali.

A seguire, le previsioni degli astri per tutti i 12 segni della giornata di mercoledì.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: qualche discussione potrebbe accendere vecchi rancori nella cerchia delle amicizie, quindi sarebbe meglio non essere duri con gli altri. La concentrazione potrebbe subire anch'essa una battuta d'arresto.

Toro: qualche scintilla in più per voi single potrebbe esserci nel pomeriggio, quindi guardatevi attorno per vedere se sarete fortunati. Più stabile invece l'aspetto lavorativo, anche se il lato pratico vi sta notevolmente affaticando.

Gemelli: sarete in procinto di organizzare qualcosa di sorprendente, che vi farà amare ancora di più da chi vi circonda e vi darà anche qualche idea in più da sfruttare sul posto di lavoro. Acuite la vista per non lasciarvi sfuggire qualche occasione.

Cancro: il lavoro vi renderà un po' di più rispetto ai giorni precedenti, perciò sarete molto più inclini a lasciare da parte i vostri problemi sentimentali e ad approcciarvi meglio sull'organizzazione pratica del vostro impiego.

Leone: fra i favoriti della settimana, ogni desiderio è un ordine, ma ovviamente dovrete innanzitutto comprendere ciò che sarà meglio fare di questa giornata per quanto riguarda gli affetti, ultimamente un po' trascurati.

Vergine: attraenti, vi farete notare a chilometri di distanza, e nessuno potrà sfuggire al vostro sguardo. Il partner vi darà di che sorprendervi, e voi siete al culmine della contentezza. Continuate così.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: ancora qualche problema con il partner e nel lavoro.

Ma sarete decisamente più determinati e disposti a fare qualche turno in più pur di dare il meglio di voi stessi e concludere qualche affare.

Scorpione: più distensione con il partner, ma ancora qualche tensione di fondo darà adito a delle scaramucce. Se volete avere un pomeriggio e una serata unici, il suggerimento è quello di fare qualcosa lontana dal vostro “modus operandi”.

Sagittario: avrete acquisito maggiori sicurezze in alcune faccende, ma ancora dovrete fare molta strada per arrivare alle altre.

Ci sarà davvero molto da lavorare su voi stessi, quindi non vi resta che cominciare.

Capricorno: l'entusiasmo sarà la parola d'ordine di questa giornata, quindi largo ai divertimenti, soprattutto con gli amici e magari con qualche nuova conoscenza con la quale intrattenervi piacevolmente.

Acquario: vi siete tolti qualche sfizio rimasto a lungo nel cassetto, ed ora vi sentirete più soddisfatti che mai. Anche se sarà in atto un calo delle finanze, vi sentirete colmi di aspettative per quanto riguarda il lavoro.

Pesci: qualche piccolo rialzo lavorativo ed economico vi farà sollevare l'umore, ma sarà merito anche di un'amicizia che pare destinata a rafforzarsi, se voi ce la metterete tutta.