Un nuovo mese è appena iniziato, cosa aspettarsi da questa seconda giornata di luglio? Potrebbe essere una giornata vantaggiosa per il Toro, che soprattutto per quanto riguarda gli affari e l'ambito lavorativo potrà fare affidamento sulla protezione delle stelle. Al contrario l'Ariete e il Cancro vivranno una giornata alquanto sottotono, dove non mancheranno momenti di nervosismo e contrasti. Di seguito l'Oroscopo completo su amore, lavoro e salute della giornata di martedì 2 luglio 2019 per tutti i segni dello Zodiaco.

Previsioni astrologiche del 2 luglio 2019, segno per segno

Ariete: quella di domani sarà una giornata sottotono per il segno. In ambito lavorativo potreste riscontrate un problema e non esiterete a mostrare il vostro disappunto. Litigi e discussioni dunque potrebbero nascere con i colleghi e/o i superiori. Maggior serenità in amore.

Toro: inizio luglio molto positivo per il segno, soprattutto per quanto riguarda il lavoro. Saranno giornate vantaggiose, in cui potrebbe presentarvisi proprio l’occasione che aspettavate.

Sarà un mese di cambiamento è successi lavorativi, attenzione a non accantonare l’amore.

Gemelli: quello appena iniziato sarà un mese ricco di emozioni, ci sarà serenità all'interno della sfera sentimentale e i single avranno l'occasione di fare incontri interessanti. Qualcuno inizierà a parlare di progetti per il futuro, come il matrimonio o l’arrivo di un figlio. Nella giornata di domani, martedì 2 luglio dei contrasti potrebbero nascere all'interno dell'ambito lavorativo.

Cancro: sarà una giornata molto faticosa per il segno, in ambito lavorativo potrebbero nascere dei contrasti. È un momento abbastanza pesante in tal senso, il consiglio degli astri è di evitare di scaricare la tensione e gli stress lavorativi sulle persone che vi stanno intorno, ma soprattutto sul partner.

Leone: un quadro astrale positivo accompagnerà il segno durante questo secondo mese estivo, ci saranno dei cambiamenti e delle novità sia in ambito lavorativo, dove si potranno risolvere alcune problematiche, sia in ambito sentimentale dove qualcuno farà importanti progetti per il futuro di coppia.

Incontri favoriti per i single.

Vergine: queste prime giornate del mese di luglio serviranno al segno per trovare delle soluzioni, soprattutto in amore dove il mese di giugno ha portato delle perplessità. Anche in ambito lavorativo potrebbero esserci dei miglioramenti, tuttavia resta un momento di stallo in tal senso, che vi preparerà in vista di un autunno ricco di successi.

Bilancia: sarà una giornata di alti e bassi per il segno, è un momento di dubbi ed incertezze e dei contrasti potrebbero nascere all'interno del rapporto di coppia.

Qualcuno potrebbe decidere di prendersi una pausa e concedersi delle giornate in solitudine per riordinare i pensieri, altri invece potrebbero decidere di mettere un punto alla propria relazione.

Scorpione: sarà una giornata estremamente positiva per il segno, soprattutto per quanto concerne gli affari e le questioni lavorative. Qualcuno potrà firmare un importante accordo o concludere una vendita redditizia. Dalla giornata di giovedì potrebbe iniziare una fase sottotono che colpirà il fisico, concedetevi un po’ di riposo.

Sagittario: quella di martedì 2 luglio 2019 sarà una giornata molto importante per i sentimenti, che nelle giornate precedenti sono stati un po’ messi da parte. Sarà un momento positivo per i single alla ricerca dell'anima gemella, ma anche per le relazioni dove si riaccende la passione e il romanticismo.

Capricorno: è un momento di confusione, alcuni dei nati sotto questo segno zodiacale potrebbero sentirsi particolarmente sotto pressione in queste giornate ed accusare anche un calo fisico. Soprattutto in ambito lavorativo potrebbero nascere degli imprevisti che rallenteranno i vostri progetti. Non prendere decisioni affrettate!

Acquario: durante questa prima settimana di luglio vi sentirete abbastanza nervosi, sarete di cattivo umore e più irritabili del solito. Cercate di evitare gli sforzi, ma soprattutto la compagnia di coloro che non sono capaci di darvi tranquillità. In queste giornate bisognerà anche concedere all'aspetto finanziario un occhio di riguardo, meglio evitare le spese superflue.

Pesci: luglio sarà il mese del riscatto per i Pesci. In ambito lavorativo nasceranno durante il corso di questo secondo mese estivo importante opportunità, destinate a portarvi al successo. La situazione migliora anche per quanto riguarda l’amore, ci sarà serenità e complicità all'interno dei rapporti di coppia, mentre i single potrebbero incontrare la persona dei loro sogni.