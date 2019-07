I nativi del segno del Leone avranno il Sole dalla propria parte in questo mese di agosto.

Dunque molti lasceranno spazio alla creatività e alla follia. Questa situazione indurrà alcuni anche a puntare troppo in alto, rischiando di perdere il contatto con la realtà e tutto ciò che si porta dietro. E' forse più opportuno, a volte, lasciar perdere per un po' le più grandi ambizioni, per fare spazio invece alle piccole cose che rendono le giornate indimenticabili, e che coinvolgano principalmente l'aspetto sentimentale.

Amore e affetti

Questo mese di agosto sarà l'ideale per stupire il partner, osando nel fare cose positive, con la giusta dose di vivacità ed ironia. Dunque sono favorite le uscite, con viaggi di qualunque genere, purché fatti con la persona amata, in modo da affinare la già forte intesa che si è andata a creare nelle settimane scorse.

Voi ancora single sarete più predisposti a “buttarvi” nelle imprese amorose senza avere in testa il rischio di essere rifiutati.

Per chi invece vuole conquistare qualcuno in particolare il consiglio è quello di fare il grande passo, e non importerà se ci sarà un rifiuto: ci avrete comunque provato e vi sarete tolti un dubbio.

Favorite al cento per cento le amicizie, soprattutto quelle datate: sarete in grado di trascinare anche la vostra comitiva nelle vostre idee del tutto strambe, ma decisamente fantasiose.

Lavoro

Sul posto di lavoro avete consolidato la vostra posizione di rilievo, e avete fatto in modo che non vi manchino dei successi.

Il problema di agosto sarà uscire da una routine che apparirà un po' troppo monotona per i vostri gusti, e potrete farlo solamente con qualche progetto inedito che non stupirà soltanto voi stessi, ma anche chi vi circonda. Dovrete metterci molta della vostra intraprendenza lavorativa e della creatività che, per fortuna, al momento è ai massimi livelli.

La ricerca di lavoro, per chi non ne ha uno, sarà favorita soprattutto dalla vostra capacità di essere vivaci, ma al tempo stessi equilibrati. Presentarsi con queste caratteristiche vi assicurerà una prima impressione niente male.

Fortuna, salute e viaggio ideale

Come già accennato, i viaggi saranno il “must” che riuscirete a concedervi con il partner, ma anche quelli con gli amici saranno costellati di momenti di assoluto benessere. Però ci potrebbero essere dei malesseri che sarà opportuno curare con rimedi veloci ed efficienti per non perdervi un solo istante della freschezza e dell'energia che tanto vi contraddistingue.

Una destinazione ideale per voi, tasche permettendo, potrebbe essere il colorato Brasile, o comunque anche altri paesi dell'America Meridionale.