Per voi nativi del segno del Toro, il mese di agosto sarà un mese di vacanze che dovrete assolutamente prendere per ricaricarvi delle energie perse durante la prima tranche di questa estate. Al tempo stesso, però, sarà anche un periodo in cui potrete fare progetti importanti, che potrebbero cambiarvi la vita e farvi fare anche qualche salto di qualità non indifferente. Insomma, ci saranno più occasioni per concentrarvi su di voi e su ciò che volete veramente, su molti degli aspetti della vostra vita.

Amore e affetti

All'interno della coppia potrebbe nascere qualche incomprensione proprio a causa del fatto che spesso apparite molto possessivi nei confronti del partner. Dovrete invece lasciare all'altro lo spazio di cui necessita e cogliete l'occasione per farlo anche voi. Questo potrebbe costarvi moltissimo, soprattutto perché siete fedelissimi, e certe dinamiche non riuscite o non volete comprenderle.

Ad agosto quindi dovrete fare uno sforzo di volontà, anche per valutare se la vostra relazione è stabile oppure no. Per voi single sarà preferibile dedicarvi di più alle amicizie e agli affetti in genere. I sentimenti amorosi per il momento non vi attrarranno molto, anche perché avete prima bisogno di creare da soli una stabilità su tutti i fronti e poi magari pensare a fare ulteriori passi avanti.

Lavoro e studio

Sul posto di lavoro vi siete limitati molto: molte incertezze si sono profilate all'orizzonte e vi siete spesso lamentati per la mancanza di opportunità alla vostra portata. Agosto sarà un mese in cui dovrete osare, in cui dovrete fare qualcosa di diverso ed abbandonare tutti i preconcetti che spesso vi hanno fermato. Cambiare lavoro potrebbe essere una possibilità, ma se ciò non sarà possibile optate per una maggiore concentrazione.

La ricerca di un impiego dovrà essere spronata da tutte le vostre forze ed energie, le quali dovranno supportarvi nei momenti più decisivi, come un eventuale periodo di prova o semplicemente durante un colloquio conoscitivo. Lo studio sarà qualcosa che vorrete evitare ad ogni costo, ma che allo stesso tempo vi attrarrà particolarmente per qualche motivo che troverete più avanti nel tempo. La possibilità di concentrazione dipenderà da voi stessi.

Fortuna, salute e viaggio ideale

Sono favoriti i viaggi, proprio in virtù di un recupero a tutto tondo, e la destinazione migliore per voi potrebbe essere la Spagna, perché si accorda bene con la necessità di riflessione e di divertimento allo stato puro allo stesso tempo. Qualche punta di stress potrebbe compromettere alcune serate passate con gli amici con un po' di irritabilità in più del solito, ma niente di grave.