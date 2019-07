Il quadro dei transiti planetari è spettacolare, utile per avviare nuovi amori e dare altre possibilità ai cuori solitari di mercoledì. L'Oroscopo dell'amore per i single approfondisce gli incroci astrali, alla ricerca di nuove energie, tutte da investire in campo sentimentale per ritrovare la felicità. Di seguito le previsioni astrali che garantiscono un nuovo spirito d'iniziativa a ciascun simbolo zodiacale.

L'oroscopo dell'amore

Ariete: troppi pregiudizi aleggiano nella vostra mente e un comportamento molto esigente e critico nei confronti dell'amore potrebbe deludervi fino a provocare depressione. Venere vi è favorevole, dovrete solo ritrovare nuova energia, tutta da investire in amore.

Toro: Urano cerca di aprirvi a un cambiamento imprevedibile, smuovendo quel torpore sensibile provocato da una Luna che vi lega molto ai ricordi passati.

Evitate quindi di sognare ad occhi aperti e vivete il presente e le opportunità amorose con maggiore slancio.

Gemelli: Marte è in angolatura benefica rispetto al vostro cielo e rende le vostre iniziative amorose molto felici. Una nuova energia si manifesterà a livello sensuale.

Cancro: Luna-Venere in congiunzione, quindi ospiti del vostro cielo, garantiscono equilibrio e armonia nei confronti dell'amore.

Sarete molto eleganti e desidererete rinnovare il vostro look.

Leone: è un periodo fortunato per l'amore con Venere e Marte in domicilio nel vostro cielo astrologico. Il vostro amore sarà corrisposto, osate quindi in ambito sentimentale e otterrete successo. Attenzione solo a non lasciarvi prendere da una forte carica sensuale, affiancate a questa impulsività anche la diplomazia.

Vergine: Mercurio e Luna molto vicini rendono facile l'espressione dei vostri sentimenti e forse questo incrocio planetario darà troppa importanza a cose di poco conto. In ogni caso il vostro cambiamento di umore sarà repentino e risulterete indecisi sul da farsi in amore.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: attenzione ai vostri cambi di umore repentini, che non giovano ai nuovi amori. Forse tendete ad assumere un atteggiamento troppo critico nei confronti delle opportunità amorose, quando dovreste approfittarne.

Scorpione: non sprecate energie eccessive e tempo in amori che non corrispondono alle vostre aspettative, potreste commettere alcune imprudenze di cui poi in seguito potreste pentirvi.

Venere e Luna dal Cancro splendono per voi e garantiscono fascino e simpatia, approfittatene.

Sagittario: alcuni transiti planetari mettono alla prova la vostra sensibilità, cercando di insegnare il significato della vita. Alcune delusioni amorose giungono improvvise e scombussolano la vostra emotività, ma Venere è in trigono e cerca di rendere fortunata la vostra sfera sentimentale.

Capricorno: più che aprirvi a un colloquio amichevole con le nuove conoscenze, forzerete le vostre opinioni in una conversazione che non beneficia l'approfondimento delle sensazioni amorose.

Cercate di contenere queste vostre idee che potrebbero diventare ossessive.

Acquario: ribelli e scontrosi, darete la colpa all'amore quando alcuni progetti sentimentali falliranno. Analizzando in maniera approfondita il vostro stato d'animo, noterete che è proprio questa vostra volubilità a marcare i vostri insuccessi.

Pesci: Mercurio in aspetto favorevole e in sinergia con Luna vi rende molto intuitivi e porta splendide novità, tutte da vivere in modo più aperto e proficuo per i sentimenti.