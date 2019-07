Una Luna precisa e molto affidabile in Vergine sprona tutti i segni zodiacali in ambito lavorativo. L'Oroscopo di lunedì approfondisce sia il campo professionale che l'amore di ciascun simbolo, alle prese con un destino più o meno favorevole. Di seguito le previsioni astrali segno per segno.

Buone opportunità nell'oroscopo di lunedì

Ariete: non vi sono novità eclatanti nel vostro cielo, tutto scorre come dovrebbe. Venere in quadratura non promette un amore che vi catapulta al di sopra delle nuvole, ma tutto sommato potrete beneficiare di bei momenti di relax in coppia.

Saturno vi richiede maggiore concentrazione in ambito lavorativo.

Toro: sfuggirete le persone troppo serie, quelle che vi annoiano, seguendo un istinto che vi fa prediligere amicizie più stimolanti. Anche in campo lavorativo, seguirete le vostre idee con convinzione e nulla vi farà cambiare opinione. In amore, l'atmosfera si fa carica di elettricità.

Gemelli: un po' stanchi e spossati, forse per via di una quadratura lunare che non fa fluire le cose come dovrebbero, cercate di non esagerare lavorando più del dovuto.

Magari ritagliatevi qualche spazio da dedicare all'amore e all'affetto.

Cancro: la famiglia e gli affetti passano al primo posto e Venere elargisce sensazioni davvero rasserenanti nella vostra casa. Il Sole vi conferisce un nuovo slancio vitale, tutto da investire nell'amore. In ambito lavorativo, potreste iniziare un nuovo lavoro da casa.

Leone: Mercurio nella vostra casa astrologica potrebbe regalarvi una buona notizia, magari un bimbo in arrivo o un matrimonio.

La vostra intelligenza è vivace e l'applicherete in ambito lavorativo con successo. In amore, non siate troppo puntigliosi.

Vergine: una nuova precisione ansiosa vi viene elargita dal transito della Luna nel vostro cielo e vi impegnerete a svolgere ogni attività in modo impeccabile, affinché tutto sia in ordine. Una nuova energia pervade l'amore grazie a un influsso vitale molto solare.

Previsioni astrali fortunate dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: l'ambiente in cui vivete potrebbe opprimervi e forse questa sensazione è scaturita da una certa insoddisfazione nei confronti della vostra storia attuale.

Alcune incomprensioni pesano come un macigno ma voi tendete a tenervi tutto dentro e ciò potrebbe penalizzare anche il vostro campo professionale.

Scorpione: accarezzati da Luna e Plutone, vi sembrerà di volare sulle ali di un sogno. In amore sarete molto più complici e anche le amicizie assumono un aspetto più profondo. Buono il lavoro, organizzato alla grande grazie alle vostre competenze e a un pizzico di fantasia.

Sagittario: molto fiduciosi nel futuro, attenzione a non essere anche troppo ingenui.

Alcune persone più maliziose di voi potrebbero approfittare della vostra buona fede e amicizie che credevate fidate potrebbero rivelarsi 'fasulle'.

Capricorno: sentirete forte la mancanza di un genitore o la scarsa presenza e la severità con cui vi ha educato, che si ripercuote sul vostro umore rendendovi insoddisfatti. Plutone però avvia un atteggiamento più realistico che vi catapulterà nel presente, facendovi apprezzare magari l'affetto del partner e dei figli.

Acquario: Urano che spinge le sue energie controcorrente vi lascia una tensione difficile da gestire. Anche il lavoro diventa più snervante e le ferie sembrano non arrivare mai. Cercate di non perdere però l'entusiasmo che vi è consono, anche nei confronti dell'amore.

Pesci: i conti non tornano per voi amici dei Pesci e forse avete speso più del dovuto. Dovrete mettere in pratica una tecnica di risparmio che faccia riequilibrare il vostro bilancio. Siete molto agitati e questa sensazione crea attrito anche in amore.