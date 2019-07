La giornata di martedì 30 luglio gli astri potrebbero dare delle pesanti nostalgie ai nativi dei segni di acqua, in particolar modo a quelli del segno dei Pesci e del segno del Cancro. Carichi e frizzanti invece saranno i segni di terra: la Vergine in particolare avrà modo e voglia di rivoluzioni fisiche. La Bilancia potrebbe inciampare in qualche gelosia nei confronti del partner, mentre andrà meglio in amore per i nativi del segno del Leone.

A seguire, le previsioni degli astri per tutti i 12 segni dello zodiaco per il penultimo giorno di questo luglio.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: avrete ancora qualche faccenda spinosa da risolvere sul posto di lavoro, quindi avrete i nervi a fior di pelle e una voglia matta di staccare prima del previsto. Sarebbe meglio calmarsi per poter concludere la giornata senza eccessivi malumori.

Toro: il lavoro sarà praticamente in sovraccarico, quindi potreste farvi aiutare da qualcuno oppure organizzarvi meglio per non essere eccessivamente pressati dal capo.

Piccola svolta in amore: il partner vi darà occasione di passare del tempo insieme.

Gemelli: maggiore intesa di coppia, ma ancora avrete molto da lavorare su tale aspetto in questa giornata di martedì. Tutto dipenderà dal vostro fascino, dalla vostra indole seducente e dalla vostra capacità di misurare le parole.

Cancro: ancora assaliti dalle nostalgie passate, non rinuncerete a una serata in solitudine per riflettere su cosa sarà meglio fare per voi stessi.

D'altro canto però non rinuncerete nemmeno a qualcosa che vi faccia stare bene con voi stessi.

Leone: una maggiore intesa con il partner vi darà l'impulso per fare qualcosa insieme, magari che sia totalmente diversa da tutte le altre cose fatte finora. Eccellenti sul lato pratico del lavoro, potreste anche ideare un progetto innovativo.

Vergine: cambio di look. Sarete in vena per qualcosa di più appariscente, potrebbe trattarsi di abbigliamento oppure di capelli. Seguite l'istinto, fatelo soprattutto per voi stessi, ne sarete entusiasti.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: qualche insofferenza causata dall'atteggiamento del partner vi metterà in condizione di dubitare fortemente della vostra relazione. Non lasciatevi abbattere né fatevi prendere dalla collera. Riflettete su cosa fare.

Scorpione: cercherete un compromesso con il partner per non rovinarvi l'ennesima giornata, quindi saranno molto probabili delle passeggiate o delle gite fuori porta per mitigare l'atmosfera fra di voi.

Sagittario: perplessi. Ci sarà qualche spiegazione a ciò che non riuscite a comprendere su qualche aspetto del vostro lavoro, ma ancora avrete bisogno di tempo per assimilare bene qualche appunto. Studi in rallentamento.

Capricorno: arriverà qualche complimento da qualcuno in alto, che potrebbe farvi accedere a qualcosa di più sostanzioso. Bene gli affetti, ma sarete ancora caratterizzati da una certa “freddezza” non sempre apprezzata.

Acquario: ancora piuttosto tesi, sarete decisamente più istintivi e pronti a fare qualcosa che non rientra nel vostro modus operandi.

Va bene qualche follia, ma cercate di non esagerare e di calibrare bene le parole con chi vi sta attorno.

Pesci: siete sommersi dai ricordi, anche dai più banali. Potreste quindi avere l'impressione che nessuno vi comprenda e tenderete ad isolarvi per molto tempo nella giornata di martedì.