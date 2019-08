La giornata di venerdì 30 agosto lo stress potrebbe essere la causa dominante per i litigi, le tensioni e le incomprensioni per alcuni segni dello zodiaco. I più “colpiti” saranno i nativi dei segni dell'Acquario e del Cancro, mentre la concentrazione farà da sfondo alla giornata dei nativi del segno del Leone e della Bilancia, anche se questa sarà molto tesa e stressata anche a causa di alcune divergenze sentimentali. In rialzo invece il Sagittario e i Pesci.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: qualche piccolo ribasso nelle finanze, ma la situazione leggermente più critica la avrete sul fronte sentimentale ed emozionale. Essere imparziali in una discussione vi sembrerà davvero molto difficile.

Toro: qualche gita sarà organizzata da voi e da qualche amico con cui vorrete trascorrere gli ultimi giorni di agosto. Sarà anche una prolifica occasione di rivedere qualche atteggiamento personale e di fare qualcosa per ridimensionarlo.

Gemelli: il lavoro vi risulterà alquanto monotono e senza sbocchi significativi, a meno che qualcuno non vi faccia vedere le cose in maniera diversa stimolando la vostra fantasia, più essere un collega oppure il partner stesso.

Cancro: il vostro ambito sentimentale potrebbe sconfinare in quello lavorativo in questa giornata, quindi fate la massima attenzione allo stress. Le energie potrebbero risentire di questo umore non proprio idilliaco.

Leone: ancora incentrati sul lavoro, ma almeno darete una motivazione in più al partner per credervi su eventuali vacanze extra oppure per qualche risvolto romantico in serata, senza i famigliari.

Vergine: di certo questo è un periodo molto propizio per l'amore, probabilmente non ricordate nemmeno l'ultima volta in cui avete vissuto una intesa di coppia così forte e salda. E tutto a prescindere dall'eros.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: troppo stressati per dedicarvi al partner, non invece abbastanza per non dedicarvi alle amicizie, allo svago e alle uscite serali. Il lavoro vi renderà nervosi in mattinata, quindi ci potrebbe scappare qualche litigio.

Scorpione: viaggi dell'ultimo minuto. Una vacanza vi ridarà la carica prima di settembre, probabilmente qualche destinazione lontana farà al caso vostro.

Un paio di conticini prima di partire potrebbero essere utili.

Sagittario: una prima stabilizzazione sarà già arrivata da un po', ma ancora non vi sentirete preparati per un settembre pregno di incarichi e affari da concludere. Non ci sarà tempo materiale, quindi l'unica cosa che poterete fare sarà di tirare un respiro e avviarvi.

Capricorno: niente follie, almeno non intense. Avrete bisogno di riposo e relax, più che di fare qualcosa con gli amici.

Le batterie scariche si faranno sentire, purtroppo. Serata davanti ad un libro o alla televisione.

Acquario: qualche tensione sarà allentata, ma non con tutti. Ci sarà ancora qualche familiare che faticate a comprendere e che al momento non sarà facile sondare. Meglio l'amore, l'eros e le amicizie.

Pesci: le energie venerdì non vi mancheranno affatto, avrete la carica giusta per affrontare anche il lavoro o lo studio più intenso con grinta e voglia di vederne i risultati il prima possibile. Fate attenzione all'alimentazione, vi procurerà dei problemi.