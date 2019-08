L'Oroscopo di domenica è ricco di sorprese e preziose opportunità vengono elargite dai transiti planetari benevoli nei confronti dell'amore e della fortuna. Una nuova forza d'animo investe i segni zodiacali impegnati a farsi largo nelle faccende del cuore e Luna in Bilancia regala l'intuizione e la sensibilità giuste per realizzare i propri progetti. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno.

Configurazioni astrali fortunate nell'oroscopo di domenica

Ariete: sono in arrivo delle splendide novità per i single e l'amore bussa alla porta del cuore, grazie a una configurazione astrale dalla Vergine benefica per la vostra casa astrologica. Aprite le porte all'amore quindi, senza inutili insicurezze.

Toro: è un periodo molto stimolante per gli affetti e la forma psicofisica è ottimale. Cercate una maggiore intesa con il partner, approfondendo un'intimità preziosa per il benessere amoroso.

I single potranno beneficiare di splendidi momenti romantici.

Gemelli: cercate di capire bene le cose che fanno piacere a voi piuttosto che agli altri. Spesso per accontentare le persone a cui volete bene, mettete in secondo piano le proprie esigenze. Quindi via libera all'approfondimento di un benessere personale che non ha eguali.

Cancro: forti delle proprie capacità, sarete più determinati nei confronti dell'amore e prenderete delle decisioni prioritarie per il benessere personale ma anche familiare.

Mercurio insieme agli altri astri dalla Vergine regala il dinamismo giusto per affrontare il tutto con maggiore coraggio.

Leone: Luna è complice nel garantire un amore profondo e molto sensibile. Ambiziosi e coraggiosi come siete, non esitate ad afferrare al volo le opportunità amorose che si presenteranno in maniera inaspettata, anche altri aspetti planetari sono benauguranti per l'amore.

Vergine: una situazione in sospeso sarà risolta alla perfezione e l'influsso di Mercurio e Sole saranno determinanti nel garantire la carica vitale giusta e un'intuizione che farà gestire anche la sfera affettiva in maniera consapevole e positiva.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: una Luna sensibile parla di voi poiché in domicilio e racconta di storie amorose in cui sarete i protagonisti indiscussi. Anche Venere, Sole, Mercurio e Marte dal domicilio adiacente sprigionano influssi affettuosi e determinanti nel concretizzare i sogni amorosi.

Scorpione: Sole in ottima posizione intavola una nuova sintonia amorosa. E' uno splendido momento per l'amore e va vissuto senza ripensamenti e con maggiore slancio, coinvolgendo il partner con il giusto connubio di dolcezza e passione.

Sagittario: Luna in sestile dalla Bilancia approfondisce il benessere amoroso e limita un po' la forza di volontà. Allora dovrete separare i sogni dalla realtà, dando la priorità ad alcune situazioni che richiedono maggiore praticità per essere risolte.

Capricorno: Saturno e Plutone signori del tempo e del destino, incrociano le loro influenze con Luna ma in quadratura, ammonendovi e richiamandovi a dedicare maggior tempo all'amore.

Così presi dagli impegni di lavoro in maniera estenuante, potreste trascurare il partner.

Acquario: di progetti ne avete in abbondanza ma una spinta coraggiosa manca e limita l'attuazione dei desideri. Che ne dite quindi di passare all'azione con determinazione e credendo maggiormente in voi stessi?

Pesci: molto protettivi in famiglia, con gli amici e con la persona amata, sarete compassionevoli e farete di tutto per soddisfare le esigenze delle persone a cui tenete. Avete voglia di dimostrare il vostro interessamento con i fatti e le parole, come una chioccia che amorevolmente protegge i suoi pulcini.