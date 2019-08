L'Oroscopo di martedì analizza ancora una volta il transito di Luna in Cancro, approfondendo il modo di esprimere le emozioni e di investire le sensazioni in ambito sentimentale. Nelle previsioni astrologiche seguenti verranno valutate anche le altre configurazioni planetarie, utili per trarre delle conclusioni fortunate anche per la sfera lavorativa.

Astri e oroscopo di martedì

Ariete: non lasciate campo libero ad alcune sensazioni troppo emotive che sprigionano dubbi e paure.

Luna in quadratura sfida la sensibilità di voi "arietini", ma cercate di dare spazio ai desideri e alle aspirazioni, Mercurio garantisce un nuovo slancio in ambito lavorativo.

Toro: la casa sarà il rifugio per eccellenza dove vivere attimi di benessere e l'ancora di salvataggio dopo un'estenuante giornata di lavoro. Siete alla ricerca di una pace che solo l'attaccamento ai valori tradizionali può garantire, allora via libera a questa chiusura nei confronti del sociale.

Gemelli: forse potreste avvertire una stanchezza che pesa in campo lavorativo. Sentite forte il bisogno di approfondire sentimenti più profondi in coppia e lasciarvi andare a piacevoli momenti con gli amici, rigenerandovi con l'amore e il divertimento.

Cancro: Luna nel segno rende molto vulnerabili e sensibili, tanto che desidererete che gli altri si prendano cura di voi e dimostrino l'affetto che provano nei vostri riguardi.

A proprio agio, soprattutto in casa, cercate di creare un ambiente confortevole anche sul lavoro.

Leone: una certa diffidenza nei confronti degli altri viene sprigionata da una configurazione planetaria Mercurio-Saturno che mette in guardia dal fidarsi dei colleghi e analizza il rapporto amoroso in maniera troppo meticolosa.

Vergine: un nuovo dinamismo lambisce sia l'amore che la sfera professionale ed alcune energie positive sono sprigionate da un Marte in forma che insieme a Venere e Sole fa scintille. Il campo lavorativo sarà terreno d'espressione delle potenzialità e anche gli affetti saranno travolti da una nuova vitalità.

Luna in casa astrologica quarta nell'oroscopo di martedì

Bilancia: una certa irrequietezza tiene celati i sogni e innalzerete una barriera emotiva, quasi come per proteggere i desideri e i sentimenti che provate. Cercate però di non essere troppo chiusi al mondo esterno, poiché in ambito lavorativo un lavoro di squadra potrebbe garantire maggiori guadagni e un nuovo amore per i single potrebbe affacciarsi all'orizzonte.

Scorpione: non nascondetevi dai problemi a causa di un'eccessiva insicurezza procurata da Luna in Cancro. Allontanate stress e tensioni forse potenziati da alcuni ricordi di un passato che si ripresenta a tormentarvi. Apritevi alle buone opportunità sia amorose che lavorative.

Sagittario: un comportamento troppo libertino potrebbe provocare scandalo, il fatto è che siete alla ricerca di sensazioni forti e alcuni di voi potrebbero cedere alle avance di un corteggiatore che si insidia nel rapporto di coppia.

Buono il lavoro con Giove in domicilio.

Capricorno: attenzione a non isolarvi troppo dagli altri, sfiorando quasi la misantropia. Forse gli impegni di lavoro sono tanti e stremano le energie, tanto che preferirete trascorrere più ore con la persona amata, allora ben venga questa voglia di maggiore intimità.

Acquario: la vita familiare procede armoniosa e Plutone si insidia nella vostra apatia, insinuando l'idea di darvi al viaggio per vivere splendide avventure. Allora che ne dite di prolungare ancora un po' le vacanze?

Pesci: attenzione a non attaccarvi in maniera possessiva ed eccessiva a qualcuno che potrebbe fraintendere e pronunciare un rifiuto doloroso. Analizzate bene chi vi sta vicino e traete giudizi equi, anche in campo professionale.