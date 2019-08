Le configurazioni planetarie nell'Oroscopo dell'amore di coppia di martedì sono profonde e sensazionali. Secondo lo studio delle effemeridi astrali, l'amore prenderà il volo per Vergine, Capricorno, Toro e Cancro. I segni zodiacali più vicini alla sesta casa astrologica, come il Leone e la Bilancia, saranno baciati dagli influssi amorevoli venusiani mentre tutti gli altri simboli dovranno impegnarsi di più per concretizzare i propri sogni, cercando di evolvere in maniera positiva e risolvendo dei contrattempi in modo più profondo e consapevole. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno.

L'oroscopo dell'amore

Ariete: poco obiettivi e fragili con l'astro d'argento in quadratura, potreste sentirvi sminuiti dalle eccessive critiche del partner. Solo il Sole posizionato in Vergine potrà ricaricarvi le batterie e ristabilire la volitività che vi è consona.

Toro: Sole e Luna rispettivamente dalla Vergine e dal Cancro, sorridono e sono benevoli. In sinergia tra loro, creano un perfetto equilibrio in coppia che punta su una maggiore ricettività, sprigionando sensazioni positive ed emotive nella relazione sentimentale.

Gemelli: Mercurio carico di energia intellettiva, trasforma l'amore e rende le sensazioni più ragionate. Il senso pratico non mancherà di certo e un nuovo spirito d'iniziativa sarà trasmesso in coppia. Questo atteggiamento sarà benefico per superare alcuni attriti di una Venere in quadratura.

Cancro: la Luna nel segno rende l'amore materno e sensibile. E' un astro d'argento che ama in maniera romantica e si prende cura del partner, pretendendo però di essere ricambiato con lo stesso slancio emotivo.

Leone: Venere, Sole e Luna sono in angolo armonico e danno il via a una nuova era della storia amorosa. Energie dinamiche animeranno la relazione a due e anche la passione si riaccenderà grazie alla presenza del vicino Marte. Splendide sorprese giungeranno in modo inaspettato.

Vergine: il sovraffollamento planetario esorta a vivere l'amore di coppia con maggiore impegno. Sarete quindi più espansivi e leali nei confronti del partner, approfondendo e valorizzando anche i più piccoli dettagli. Le soddisfazioni amorose giungeranno copiose ad illuminare la relazione a due.

Previsioni astrologiche

Bilancia: nella relazione a due cercherete di fuggire il confronto, rabbuiandovi e adombrandovi con un malumore che è il risultato di una certa insofferenza. Il desiderio di scalare vette amorose nascoste e intrepide è forte, ma al momento non riuscite ad abbattere alcune rocce che ostacolano il cammino.

Scorpione: in coppia, l'intensità del sentimento si esprime in maniera istintiva, tanto che rischia di perdersi in un'insicurezza provocata dal bisogno di essere protetti e amati allo stesso modo.

Cercate però di non rabbuiare questo splendido e romantico cielo astrale.

Sagittario: l'amore acquista un'intensità nuova e alcune sensazioni che non provavate da tempo si riaffacciano fervide a riscaldare il cuore. Ricordate: la passione riaccesa va alimentata giorno dopo giorno, inventando nuovi modi per rigenerare l'amore.

Capricorno: Saturno e Plutone si intrecciano in modo positivo con i pianeti presenti in Vergine e mettono in gioco nuove energie, tutte da sperimentare per approfondire l'amore di coppia in maniera più fantasiosa e coinvolgente.

Acquario: potrete rispolverare alcuni progetti tenuti da parte per troppo tempo. I transiti planetari sono benevoli e incitano a ripartire con maggiore slancio, usufruendo di una brillante energia mentale tutta da investire nell'amore di coppia.

Pesci: alcuni ideali non si adattano alla realtà e potrebbero apparire poi deludenti quando finirete di sognare a occhi aperti. Non siate troppo esigenti nei confronti del partner, ma apprezzate ciò che avete e beneficiate di ogni attimo trascorso insieme.