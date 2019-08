L'Oroscopo della settimana da lunedì 19 a domenica 25 agosto si prospetta piuttosto agitato per il Toro, mentre lo Scorpione sarà instabile nei sentimenti. Scopriamo dunque le previsioni degli astri di tutti i segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: per chi ha avuto dei problemi nei rapporti con la famiglia o con il partner, inevitabilmente nei prossimi giorni dovrà discuterne. Mercoledì e giovedì saranno le giornate più pesanti, in cui potrebbe emergere qualche problema legato anche al passato.

Toro: nell'ultimo periodo della vostra vita dovrete affrontare parecchi cambiamenti. Mercurio, piuttosto agitato, renderà la situazione più complessa di quanto sembra. Nel weekend dovrete usare parecchia prudenza perché potreste faticare a gestire il vostro nervosismo.

Gemelli: nella settimana dal 19 al 25 agosto potrete contare su un grande recupero. Dovrete prendervi del tempo per pensare a quello che veramente volete dalla vostra vita.

In ambito lavorativo arriveranno delle belle notizie. Sarete uno tra i segni zodiacali che più spiccherà.

Cancro: Venere sul vostro segno vi renderà parecchio nervosi. Non sarà facile per voi trovare la giusta intesa con le persone che vi stanno al fianco. Nel weekend potrete affrontare alcune discussioni nella maniera giusta. Cercate di essere maggiormente comprensivi.

Leone: le stelle favoriranno il vostro segno zodiacale e vi aiuteranno a ottenere l'ammirazione di chi vi sta intorno.

Giornate molto positive e piene di energia quelle che stanno per arrivare. In ambito professionale potreste finalmente ottenere un riconoscimento che attendevate da tempo.

Vergine: in questo periodo avete avuto modo di chiarire alcune problematiche con il vostro partner. La settimana dal 19 al 25 agosto vi servirà per raggiungere maggiore consapevolezza su ciò che volete per il vostro futuro.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: una fase top per i sentimenti e le nuove conoscenze.

Chi è single troverà il modo di lasciarsi andare maggiormente, mentre chi ha già una relazione di coppia potrebbe riuscire a ravvivare la passione. Siate voi a prendere l'iniziativa.

Scorpione: molti dubbi in merito ai vostri sentimenti potrebbero dominare le vostre giornate. La stanchezza e la voglia di fare cose nuove vi renderanno molto polemici e pronti a tutto. Dovrete cercare, però, di essere più tolleranti e rispettare le esigenze altrui, anche se non sempre riuscite bene a comprenderle.

Sagittario: recupero in arrivo sul piano sentimentale nella settimana da lunedì 19 a domenica 25 agosto. Riuscirete, finalmente, a essere positivi e a superare i problemi del passato. Le giornate di lunedì e martedì potrebbero essere parecchio faticose.

Capricorno: nelle relazioni potrebbero nascere alcune discussioni legate a motivi strettamente personali. Non avete voglia di scendere a compromessi e il forte desiderio di raggiungere i vostri obbiettivi vi porta spesso a non valutare in maniera obbiettiva alcune situazioni.

Acquario: in ambito professionale avete ancora parecchie insicurezze. Al momento non potete, purtroppo, fare progetti a lungo termine, perché la vostra situazione economica non ve lo permette. Nel weekend potreste sentirvi particolarmente sotto pressione.

Pesci: nell'ultimo periodo siete stati parecchio intolleranti nei confronti degli astri. Nella settimana dal 19 al 25 agosto, il vostro modo di fare potrebbe cambiare. Potrete infatti riuscire ad affrontare ogni situazione in maniera più riflessiva e tranquilla.