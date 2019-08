Durante la giornata di mercoledì 21 agosto, i nativi Ariete e Scorpione saranno particolarmente impegnati sul posto di Lavoro, mentre Cancro avrà occhi solamente per il partner. Ci saranno invece litigi di coppia per i nativi Bilancia, mentre Sagittario dovrà riuscire a gestire i propri impegni. Infine i nativi Leone potrebbero sentirsi stanchi. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di mercoledì 21 agosto 2019.

Previsioni oroscopo mercoledì 21 agosto 2019 segno per segno

Ariete: avrete delle grandi soddisfazioni sul posto di lavoro durante la giornata di mercoledì.

Grazie alla vostra positività riuscirete a lavorare con molta tranquillità, senza problemi. Voto - 8

Toro: niente lavoro per i nativi del segno. Avrete l'occasione di svagarvi e fare ciò che più vi pare, magari in compagnia di un vostro amico fidato. Voto - 7,5

Gemelli: la vostra vita procede senza intoppi e anche mercoledì riuscirete ad essere intraprendenti e carichi di energie. Il partner sarà felice per voi e di certo non vi rovinerà il momento.

Voto - 8,5

Cancro: amore in prima linea per i nativi del segno. Ci saranno tante occasioni dove sarete in compagnia del partner, pronti a regalarvi dei memorabili momenti di felicità. Voto - 8

Leone: vigore in calo per i nativi del segno. Il lavoro comincerà ad essere pesante per voi e prenderete in considerazione l'idea di prendervi un giorno libero. Voto - 6,5

Vergine: le vacanze vi hanno reso più inclini all'amore che al lavoro.

Il partner apprezza che voi siate perdutamente innamorati, ma il capo non gradisce la vostra assenza. Voto - 6,5

Bilancia: tanti litigi con il partner durante la giornata di mercoledì. La vostra anima gemella sembra aver assunto un atteggiamento negativo nei vostri confronti che voi non gradirete affatto. Voto - 6

Scorpione: riuscirete a creare un bilanciamento perfetto tra lavoro, amore e affetti familiari al punto che riuscirete ad ottenere ottimi risultati in tutti e tre gli ambiti.

Voto - 8,5

Sagittario: qualcosa nella vostra routine non sta andando per il verso giusto e fareste meglio a capire immediatamente cosa in modo tale da risalire la china. Voto - 6,5

Capricorno: deciderete di uscire con i vostri amici, non pensando al vostro lavoro oppure al partner. Ciò nonostante vi divertirete un sacco con le persone che avete scelto. Voto - 7

Acquario: la vostra famiglia sarà particolarmente importante per voi in quanto vi sentite giù di morale.

Cercate di lavorare sodo poiché le vostre finanze sono in calo. Voto - 7

Pesci: la vostra relazione di coppia non procederà molto bene. Sapete che la responsabilità è vostra quindi, fareste meglio a scusarvi con la vostra anima gemella. Voto - 6,5