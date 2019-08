Durante la settimana che va dal 2 all'8 settembre, i nativi Ariete avranno molto lavoro; al contrario, Vergine metterà a segno un successo dietro l'altro. Gemelli non si sentirà abbastanza in forma, mentre per i nativi Scorpione l'amore sarà il primo dei pensieri. Infine, i nativi Pesci non avranno voglia di incontrare nuove persone. Nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della settimana dal 2 all'8 settembre 2019.

Previsioni oroscopo dal 2 all'8 settembre 2019 segno per segno

Ariete: ci saranno tante mansioni da portare a termine per i nativi del segno.

Fareste meglio a non essere polemici per evitare delle discussioni con il vostro capo. Voto - 7

Toro: la vostra carriera professionale decollerà verso il successo durante la settimana. Durante le prime giornate di settembre sarete felici di andare a lavorare, senza trascurare l'ambito sentimentale. Voto - 8,5

Gemelli: le forze inizieranno a mancare. Avete lavorato molto nelle giornate precedenti e ancora non siete riusciti a riprendervi del tutto.

In compenso, ci saranno meno incarichi da svolgere. Voto - 7

Cancro: avrete modo di dialogare con il partner per cercare di risolvere una discussione che va avanti ormai da troppo tempo. Cercate di essere calmi, e di esprimere le vostre scuse nel modo più sincero. Voto - 7

Leone: settimana in risalita per i nativi del segno. Sarete particolarmente creativi sul posto di lavoro, riuscendo a recuperare terreno rispetto alle giornate precedenti andate piuttosto male.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo Elezioni Politiche

Voto - 7,5

Vergine: sia l'ambito lavorativo che sentimentale saranno al top per i nativi del segno. Favorite anche le amicizie, che vi permetteranno di passare delle serate di divertimento. Voto - 8,5

Bilancia: la monotonia sarà protagonista della vostra settimana. Avrete qualche momento libero che potrete sfruttare per riflettere sulla vostra situazione attuale. Voto - 7

Scorpione: amore in prima linea per in nativi del segno.

Ciò nonostante starete alla larga da quelle persone che ultimamente non hanno fatto altro che procurarvi guai, qualcuno a voi caro, che potrebbe farvi soffrire. Voto - 7

Sagittario: la stanchezza si farà sentire per via dei tanti impegni da portare a termine giorno dopo giorno. Dovete assolutamente riposarvi, anche se sarete costretti a posticipare qualche impegno. Voto - 6,5

Capricorno: L'affiatamento di coppia sarà alle stelle, e questo vostro buonumore vi permetterà anche di riconciliare i rapporti con i familiari.

Voto - 8

Acquario: avrete tanto tempo libero a disposizione da dedicare ai vostri hobby. Farete ciò che più vi piace e ciò vi farà stare bene con voi stessi, mantenendo un atteggiamento tranquillo con chi vi sta attorno. Voto - 7,5

Pesci: non avrete voglia di buttarvi in delle nuove relazioni in quanto vi sentite stanchi. Cercate di riposarvi un pò per risollevare il vostro umore. Voto - 6