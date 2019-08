Per voi nativi del segno del Leone l'orgoglio è tutto. Per questo motivo spesso e volentieri avete omesso moltissimi gesti, taciuto moltissime parole nonostante queste volessero uscire con tutta la loro forza, ma nel mese di settembre sarete chiamati ad esporre le vostre emozioni al partner, il vostro affetto ai vostri familiari e le vostre idee ai colleghi per condividerle con loro. Vi sentirete più vivi ed energici una volta arrivati a questo proposito. Forse vi sentirete un po' più “esposti”, cosa che non sempre accettata di buon grado di fare, ma sicuramente ne varrà la pena.

Amore e affetti

Probabilmente le cose all'interno della vostra coppia nel corso dell'estate non sono andate nel migliore dei modi: forse avete avuto dei periodi separati o comunque in cui potevate vedervi di rado. Settembre vi regalerà una complicità nuova, più carica di aspettative che senza dubbio verranno esaudite nel corso del mese, ma soltanto se avete aperto il vostro cuore all'altro, cosa alquanto difficile per voi.

Per voi single potrebbero aprirsi le porte per una nuova storia d'amore, magari meno istintiva e più ponderata, ma comunque decisamente importante. Non ci sarà niente di certo, magari potrebbe rivelarsi una sorta di “fuoco fatuo”, ma sarà necessario tentare.

Buone le prospettive di incontrare un amico che condivida con voi le vostre passioni ed i vostri hobby preferiti.

Lavoro e studio

Avete lavorato come dei matti anche nei mesi più caldi dell'anno, ed ora più di ogni altra cosa vorrete godervi i frutti del vostro lavoro e continuare a sfornare idee.

State però attenti a come le metterete in atto, perché dalle vostre metodiche dipenderà la riuscita o meno dei progetti che ne deriveranno.

La ricerca di un lavoro sarà decisamente aumentata a settembre, ma dovrete comunque tirare fuori la vostra creatività, il vostro estro brillante e tutte le altre carte a vostra disposizione. In questo modo, anche il colloquio più ostico andrà nel migliore dei modi.

Nello studio potreste essere più volenterosi, più attenti, perché avrete un sacco di concetti nuovi che attendono soltanto di essere esposti dalla vostra arguzia, magari aggiungendo particolari che vi varranno un voto esemplare.

Fortuna e salute

Ottime le prospettive di un lavoro remunerativo e di studi efficaci, la fortuna starà dalla parte del lavoro, dal lato più pratico ed organizzato. Un po' meno baciato dalla fortuna sarà l'amore, ma comunque ci sarà un'intesa da fare invidia.

Sul piano della salute potreste affaticarvi molto, e questo potrebbe inevitabilmente arrivare con i primi malanni di stagione, quindi il consiglio è di fare attenzione.