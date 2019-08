I nativi del segno del Cancro spesso sono letteralmente circondati dalle proprie emozioni, sentendole più forti nel momento in cui li riguardano direttamente. Spesso però questa sensibilità li mette in condizioni di soffrire ed anche di far soffrire le persone attorno.

Settembre sarà un mese in cui sarà possibile stare da soli con il preciso intento di sviluppare la creatività e di immergersi negli hobby preferiti.

In questo modo alcuni saranno più frizzanti con il mondo esterno e anche in grado di equilibrare il turbinio di sentimenti che spesso mette in crisi o in agitazione.

Amore e affetti

Sarete troppo presi da voi stessi, appunto da queste emozioni che non vi daranno molta tregua se non farete qualcosa per mitigarle. Questo avrà delle ripercussioni anche sulla vostra relazione: il partner potrebbe interpretare questo atteggiamento come un senso di lontananza, ma sarà abbastanza paziente da starvi dietro senza volere delle spiegazioni troppo approfondite.

Per voi single ci potrebbero essere delle possibilità di avvicinamento ad una persona che vi ha osservato a lungo, ammirandovi in silenzio e senza avere mai il coraggio di farsi avanti. Se vi attrarrà particolarmente, non avrete problemi a cominciare un approccio, anche se questo sarà amichevole.

Lavoro e studio

La vita lavorativa subirà un periodo di stallo, oppure sarete voi a percepire una sorta di freno.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Questo potrebbe verificarsi realmente, ma anche essere dovuto di più alla vostra percezione, in quanto al momento avrete un bisogno impellente di sfogare la vostra fantasia in tutti i modi possibili, anche sul piano lavorativo. Saranno quindi prediletti i lavori in proprio, ma soprattutto quelli artistici.

Voi ancora alla ricerca di un impiego potreste reinventarvi proprio grazie alle vostre passioni più recondite.

La creatività non vi manca, quindi anche aprire un semplice blog per guadagnare potrebbe essere la chiave di volta per esprimervi.

Lo studio vi metterà in una condizione di disagio, soprattutto se riguardo agli argomenti scientifici. Quelli umanistici, al contrario, costituiranno delle spinte per riflessioni che apparentemente sembreranno superflue, ma che saranno in accordo con il tema da trattare.

Fortuna e salute

La vostra fortuna nel mese di settembre verterà principalmente sull'istinto, sulla voglia di espressione e su quei momenti in cui potrete tirare fuori la vostra personalità nel migliore dei modi. Lo stress non sarà un problema se sarete in grado di mantenere un equilibrio, mentre la salute potrebbe darvi qualche fastidioso inconveniente, anche se non ci sarà niente di grave.