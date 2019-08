Per i nativi del segno del Capricorno, il mese di settembre sarà dedicato interamente all'amore. Probabilmente alcuni potrebbero trovare delle iniziali difficoltà, dal momento che non sono molto propensi a lasciarsi andare a sentimentalismi a tutto spiano. Ma chi ha individuato una persona a cui rubare il cuore, adesso avrà modo di comprendere che non desiderava altro. Prediletti del mese saranno i single, soprattutto quelli più accaniti.

Amore e affetti

Spesso dimostrate il vostro amore con ammirazione, fiducia e rispetto, senza molti fronzoli o gesti “accessori”. Settembre invece vi insegnerà a lasciarvi andare, ad affidarvi prima al cuore e poi al cervello, specialmente con la persona che amate e con cui condividete la vostra vita.

Per voi single, il consiglio è quello di non essere “spaventati” da un eventuale inizio di una relazione.

Se c'è qualcuno che desiderate avere accanto o se c'è qualcuno che vi osserva da lontano in attesa del vostro primo passo, non indugiate oltre e apritevi all'amore. Sarà poi il tempo a stabilire cosa realmente accadrà, e soprattutto se avrete delle reali opportunità oppure no.

Lavoro e studio

Potrebbe sembrare paradossale per molti altri segni dello zodiaco, ma settembre significa ritornare al lavoro, e per voi Capricorno tornare agli impegni lavorativi corrisponde a ritornare alla vitalità, alla vostra vera essenza.

La positività che questo periodo vi sta regalando sarà un notevole impulso verso alcuni affari e progetti che sbalordiranno molti dei vostri colleghi e non solo. Avete stabilito una posizione, e di conseguenza avrete carta bianca per fare ciò che volete, soprattutto se lavorate in proprio. Le vostre idee comunque, non saranno messe da parte in nessun caso.

Per voi ancora alla ricerca di lavoro, settembre sarà un periodo molto florido, in cui non solo avrete molte proposte lavorative, ma saranno anche tutte decisamente allettanti e alla vostra portata, in tutti i sensi.

L'imbarazzo della scelta però non dovrà necessariamente mettervi in difficoltà. Semplicemente, provate a fare la vostra scelta senza ragionarci troppo e senza troppa intensità.

Fortuna e salute

Come avrete intuito, la fortuna sarà alle stelle per voi. Le nuvole nel vostro cielo, ammesso che ci siano, saranno decisamente sporadiche, quindi la buona sorte sarà dalla vostra parte in ogni ambito, salute compresa.

Sarà proprio il benessere stavolta, il vostro migliore cavallo di battaglia, quello che vi darà la giusta carica per stare dietro ad ogni impegno.

Senza malesseri e con delle energie da fare invidia, sarete quindi anche al centro dell'attenzione.