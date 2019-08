Questo mese scorre veloce, quali saranno i presagi degli astri e delle stelle per la giornata di domani 16 agosto? Continua per il Sagittario un momento vantaggioso, grazie anche agli influssi positivi di Marte, Mercurio e Venere. Anche per i Gemelli si rivelerà una giornata positiva, continua infatti l'ondata di positività che già durante le giornate precedenti ha colpita la sfera sentimentale e favorisce i nuovi incontri.

Momento sottotono per il Toro, più polemico ed irritabile del solito.

Ecco di seguito l'Oroscopo di venerdì 16 agosto 2019 per i segni da Ariete a Pesci, con predizioni astrologiche su amore, lavoro e salute.

Oroscopo del giorno, venerdì 16 agosto 2019, segno per segno

Ariete: nonostante sia un momento sottotono per il segno, durante questa giornata il vostro aiuto si rivelerà importante per tirare su di morale una persona a voi cara.

Riuscirete infatti a mostrarle il bicchiere mezzo pieno e a strapparle un sorriso, questo metterà anche a voi di buon umore e vi farà sentire apprezzati.

Toro: gli influssi della Luna vi renderanno leggermente polemici durante questa giornata, dunque dei malintesi e delle problematiche potrebbero nascere all’interno dell’ambito sentimentale o della sfera lavorativa. Il consiglio degli astri è quello di tenere a freno gli impulsi e di contare fino a 10 prima di parlare.

Gemelli: dal punto di vista astrale il segno sta vivendo un bel momento di recupero, che coinvolge soprattutto la sfera sentimentale e i rapporti interpersonali. Bene il lato romantico e passionale. Tuttavia durante questa giornata vi sentirete giocosi e in vena di fare piccoli scherzi che non sempre verranno intesi nel modo giusto: cercate di non arrabbiarvi se vi verrà reso pan per focaccia.

Cancro: durante questa giornata potreste prendere una decisione piuttosto ferrea e incaponirvi sulla realizzazione di un progetto, che purtroppo non risulta agli altri così vincente come a voi.

Mostrate le vostre idee con diplomazia, senza cercare di influenzare il pensiero altrui, ma soprattutto senza prenderla sul personale se non otterrete il successo sperato.

Leone: è un momento interessante per il Leone, tuttavia durante la giornata di venerdì 16 agosto potreste incontrare degli ostacoli. Il consiglio degli astri e di non vedere un dramma anche laddove non c’è, nonostante piccoli in contrattempi riuscirete lo stesso a raggiungere gli obiettivi prefissati.

Serenità in amore.

Vergine: anche in vacanza, sotto l’ombrellone, il vostro pensiero fisso sarà la realizzazione di un progetto lavorativo che non lascia la vostra mente. Il consiglio, tuttavia, è quello di godersi il relax di questi giorni, prima di rituffarsi a capofitto nella routine quotidiana e nei suoi impegni. Serenità in amore, incontri favoriti per i single.

Bilancia: anche questa giornata potrebbe rivelarsi leggermente sottotono per il segno, che tenderà ad assumere un atteggiamento polemico e provocatorio.

Sia in ambito sentimentale che all’interno della sfera lavorativa potrebbero nascere dei malintesi. Gli astri consigliano di mettere da parte l’orgoglio e gli atteggiamenti di superiorità, in favore di serenità e positività.

Scorpione: gli influssi della Luna vi renderanno particolarmente nervosi ed irritabili durante questa giornata, litigi e problematiche sono dietro l’angolo, sia in amore che all’interno della sfera lavorativa. Gli astri consigliano di trascorrere, se possibile, dei momenti in solitudine, per ritrovare la serenità ed evitare la nascita di ulteriori grattacapi.

Sagittario: quella di venerdì 16 agosto sarà una giornata estremamente positiva per il segno, che resta tra i preferiti dei pianeti per questa terza settimana di agosto. Sarà un momento estremamente positivo per il fisico e qualcuno si sveglierà con una forte voglia di provare nuove emozioni, come praticare uno sport estremo. Sfruttate al massimo questo momento astrale positivo e le ritrovate energie, potrete vivere delle belle emozioni.

Capricorno: Saturno congiunto al vostro segno vi farà vedere tutto un po’ grigio durante questa giornata. Tenderete infatti a vedere il marcio anche dove non c’è e a credere che tutto sia un complotto contro di voi. Gli astri consigliano di ritagliarvi dei momenti di riposo, meglio evitare le situazioni stressanti e i contatti con gli altri, almeno per questa giornata.

Acquario: è un momento molto positivo per il segno, soprattutto dal punto di vista fisico e per quanto riguarda i rapporti sentimentali. Tuttavia durante questa giornata, venerdì 16 agosto, qualcuno potrebbe trovarsi a discutere con qualcuno che da tempo cerca di ostacolarlo. L’importante è non perdere mai di vista il punto della discussione ed evitare di farla diventare una vendetta personale.

Pesci: sarà una giornata molto vantaggiosa per il segno. In ambito sentimentale è un buon momento e si potranno vivere delle forti emozioni, anche i nuovi incontri sono favoriti per i single. Tuttavia a regalare maggiori soddisfazioni sarà l’ambito lavorativo, qualcuno infatti potrebbe avere l’intuizione giusta ed iniziare un importante progetto.