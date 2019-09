La giornata di lunedì 23 settembre l'Ariete ed i Pesci saranno alcuni di quei segni che subiranno insoddisfazione e noia, al pari dell'Acquario e della Bilancia. Di tutt'altro avviso saranno i nativi dei segni del Toro e dei Gemelli in ambito amoroso e sentimentale, mentre il lavoro girerà positivamente dalla parte dei nativi dei segni del Leone e del Cancro. A seguire, le previsioni degli astri per tutti i segni.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: vi sveglierete con il piede sbagliato, e il vostro nervosismo potrebbe seriamente protrarsi a lungo per tutto l'arco della giornata. Sarà meglio circondarsi di amici che sappiano come farvi divertire.

Toro: frizzanti ed esuberanti. Sarà un lunedì nel quale avrete energia da vendere e positività da regalare a chiunque vi stia vicino. L'unica nota stonata sarà qualche incombenza lavorativa di troppo.

Gemelli: un incontro sarà decisivo per una svolta sentimentale, quindi aprite bene gli occhi e tendete le orecchie: a breve ci saranno tante scintille di entusiasmo e, se tutto va bene, anche di eros.

Cancro: partirete con il piede giusto sul fronte lavorativo, avrete degli affari che andranno magnificamente. Se proseguirete così, vedrete i vostri guadagni in netto rialzo. Amore messo da parte.

Leone: prediletti gli artisti, e chi utilizza molto la propria fantasia per il lavoro.

Ci sarà anche qualche slancio per l'amore, per l'intesa di coppia e saranno favoriti progetti, sempre all'interno della vostra relazione.

Vergine: combatterete contro la stanchezza con tutte le armi a vostra disposizione per poter essere sempre celeri e produttivi. Attenti però a non forzare troppo la situazione, potreste acquisire troppo stress.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: annoiati. Il lavoro non sarà molto soddisfacente a livello pratico, potreste avere dei momenti di noia e di insofferenza che difficilmente riuscirete a smaltire.

Sarà meglio organizzare qualche gita.

Scorpione: meglio l'umore, ma ci sarà ancora molto da lavorare sulla vostra parte empatica. Dovreste avere più fiducia nelle persone, anche se queste recentemente non si sono dimostrate degne della vostra pazienza.

Sagittario: vi dedicherete agli affetti, alle loro problematiche più importanti ma anche a quelle meno importanti. Il vostro supporto sarà fondamentale per molti attorno a voi, soprattutto per chi aiuterete direttamente.

Capricorno: più incentrati su voi stessi. Non ci sarà spazio per le frivolezze o per le problematiche altrui, avrete l'esigenza di prendervi cura di voi stessi e del vostro corpo. Il relax, anche di qualche minuto, sarà d'obbligo.

Acquario: le faccende lavorative non saranno molto entusiasmanti, anzi, potrebbero venirvi a noia. La mattinata quindi potreste essere in vena di fare qualche cosa di pratico, forse qualche lavoro a mano.

Pesci: il pomeriggio sarà noioso, dopo una giornata sfiancante di lavoro. Non avrete voglia né di distrarvi tanto meno di fare qualcosa per cui valga la pena. Sarà infatti prediletta la decisione di un buon riposo.