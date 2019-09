Giovedì 12 settembre, i nativi Toro vivranno una giornata vivace e in compagnia delle persone giuste, mentre la Bilancia tenderà di non sottovalutare le proprie emozioni verso nuove conoscenze. I Gemelli riusciranno a voltare pagina in seguito ad una relazione fallimentare, mentre il Leone tenderà di spingere il più possibile su alcuni progetti lavorativi importanti. Di seguito le previsioni per l'Oroscopo della giornata di giovedì 12 settembre 2019.

Oroscopo di giovedì 12 settembre 2019

Ariete: in arrivo una giornata molto particolare per i nativi del segno.

Sarà facile per voi riuscire a ritrovare la passione che pensavate di aver perso. Voto - 7,5.

Toro: vivrete una mattinata spensierata che vi renderà vivaci, soprattutto se avete al vostro fianco le persone giuste. Sul posto di lavoro potreste innervosirvi, al punto da essere poco educati con il capo o con un collega. Voto - 6,5.

Gemelli: se siete usciti di recente da una relazione d'amore disastrosa, adesso vi sentirete più ottimisti, pronti a voltare pagina e magari trovare nuovamente l'amore.

Attenzione a dei litigi sul posto di lavoro, anche se non vi riguarderanno, non mettetevi in mezzo. Voto - 7,5.

Cancro: avrete una grande forza interiore, tanto da riuscire a dare il meglio di voi in compagnia del partner. Il lavoro vi darà delle soddisfazioni. I progetti saranno facilitati, potrete inoltre programmarne di nuovi. Voto - 8.

Leone: la vostra relazione di coppia potrebbe attraversare un periodo di incertezze.

Sul lavoro le cose vanno bene, infatti state programmando tanti nuovi progetti che vi garantiranno numerosi guadagni. Voto - 7.

Vergine: potrebbero presentarsi dei cambiamenti con il partner. Non lasciate che gente estranea si intrometta nella vostra relazione di coppia, in quanto sapete quali decisioni prendere. Per quanto riguarda il lavoro, riuscirete a trovare una soluzione ad un problema che vi ha bloccato per un po’.

Voto - 7.

Bilancia: recentemente avete fatto dei nuovi incontri che adesso stanno per diventare qualcosa di più. Fareste meglio a non sottovalutare niente se siete veramente alla ricerca della felicità. Voto - 7.

Scorpione: alcuni problemi di coppia giungeranno finalmente ad una soluzione durante la giornata di giovedì. Godrete di tante nuove emozioni. Evitate di perdere tempo sul posto di lavoro se volete ricominciare a guadagnare.

Voto - 8.

Sagittario: questo è il periodo ideale per cercare di confermare la vostra presenza in amore. Siete innamorati alla follia del partner, niente riuscirà a separarvi. Per quanto riguarda il lavoro, cercherete di riorganizzarvi e cercare di raggiungere i vostri obiettivi. Voto - 8.

Capricorno: situazione sentimentale a vostro favore, trascorrerete una giornata piena di passione e di sentimenti in compagnia del partner.

Periodo fertile per quanto riguarda il lavoro. Inizierete dei nuovi progetti. Voto - 8,5.

Acquario: metterete in risalto i sentimenti durante la giornata di giovedì. Siete letteralmente attratti dal partner, cercate di non essere troppo assillanti. Fortunati in ambito lavorativo, soprattutto chi è alla ricerca di un nuovo impiego. Voto - 9.

Pesci: fate attenzione in amore, rischiate di creare una lite senza un valido motivo. Cercate di mantenere la calma. State aspettando delle importanti notizie sul posto di lavoro, ma siete troppo impazienti e fareste meglio a non rivolgervi male al vostro capo. Voto - 6.