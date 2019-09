L'Oroscopo dell'amore di coppia analizza in modo dettagliato e clamoroso il transito di una Luna ancora una volta presente in Scorpione. Le emozioni diventano passionali e a tratti irrequiete nelle previsioni astrologiche segno per segno. Il desiderio di soddisfare questi istinti emotivi sarà grande non solo per lo Scorpione ma anche per Vergine, Cancro, Bilancia, Sagittario e Pesci, che beneficeranno di splendidi momenti romantici e impagabili. Di seguito anche le premonizioni fortunate riguardanti gli altri simboli alle prese con l'amore.

L'oroscopo dell'amore di giovedì

Ariete: la vicinanza di Urano sprigiona sensazioni rivoluzionarie e vorrete cambiare svariati aspetti della storia che non convincono i sensi e non camminano sullo stesso binario. Mercurio dalla Vergine potenzia un sesto senso intelligente che farà fiutare la via giusta da seguire per raggiungere la felicità.

Toro: qualcosa non va nel verso giusto come vorreste e anche in coppia l'effetto di una Luna in opposizione si fa sentire.

Cercate però di contenere un istinto ribelle e provocatorio conferitovi da Urano nel segno che potrebbe rendervi vendicativi.

Gemelli: con Luna in posizione ostile a Mercurio, cercherete di essere complici escogitando qualche idea geniale per sorprendere il partner, ma farete fatica a trovare la spinta giusta. Che ne dite di una splendida cena romantica?

Cancro: una nuova atmosfera prende forma in coppia e ravviva le sensazioni amorose, sprigionando una passione rovente che solo l'astro d'argento in domicilio dallo Scorpione sa mettere in scena.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Molto sensibili e ricettivi, potrete beneficiare di splendidi e romantici momenti a due.

Leone: uno spirito ribelle che cerca maggiore indipendenza nel rapporto potrebbe farvi giungere a conclusioni troppo affrettate. Una nuova eccitazione ribalta un anticonformismo che non vi appartiene più.

Vergine: Marte incrocia le sue energie con Plutone e crea irrequietezza nel modo di amare e solo Venere nel segno riuscirà a mitigare questa possessività aggressiva celata dietro un'apparente dolcezza.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: violente passioni risiedono nel cuore e non vedono l'ora di salire a galla, poiché contenute da una diplomazia e un'ampia capacità di equilibrio. Una forte identità fa capolino nella coppia, se non soddisferete il desiderio a cui ambite, l'amore potrebbe diventare complesso e generare tensione emotiva.

Scorpione: molto aperti ai sentimenti intensi, cercherete di approfondire l'amore utilizzando una carica sensuale che punta anche sul desiderio fisico oltre che su quello amoroso.

Apprezzerete nel compagno il modo di tenevi sulle spine, l'amore troppo sdolcinato potrebbe provocarvi noia.

Sagittario: l'astro della buona sorte sempre presente nel segno, elargisce ottimismo e anche la vicinanza di una Luna profonda e sensibile aiuterà a pianificare per il futuro. State preparando le basi per migliorare l'amore, attingendo a una forza consapevole e più concreta.

Capricorno: un sesto senso molto ricettivo farà comprendere le emozioni del partner.

Plutone in sinergia con Luna regala un'intuizione sviluppata all'ennesima potenza: potrete aiutare il partner a superare eventuali difficoltà.

Acquario: l'astro d'argento in quadratura non è nelle posizioni migliori ma Giove sorride dal Sagittario e fa superare alcune avversità e incomprensioni che Venere e Mercurio propongono di risolvere aprendovi a un dialogo chiarificatore.

Pesci: il fascino personale non mancherà di certo grazie all'influenza del satellite notturno posizionato in Scorpione. L'amore si fa talmente intenso e impetuoso che potreste spaventarvi, seguendo così un suggerimento venusiano dalla Vergine che propone di frenare gli istinti amorosi.