Durante la giornata di mercoledì 4 settembre, Leone collaborerà con i colleghi sul posto di lavoro, mentre Bilancia avrà bisogno di fermarsi un momento a riflettere. Acquario si concentrerà sulle amicizie, mentre Scorpione con il suo fascino riuscirà facilmente a buttarsi in una storia d'amore. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di mercoledì 4 settembre 2019.

Previsioni oroscopo mercoledì 4 settembre 2019 segno per segno

Ariete: farete qualche eccezione alla regola, tanto da concedervi qualche sfizio in più giusto per divertirvi.

Non sarete pignoli anzi, tutto il contrario sia con gli amici che con il partner. Voto - 7,5

Toro: carichi di energie, con la voglia di impegnarvi al massimo al lavoro. Tanta grinta e determinazione saranno fondamentali per arrivare al successo. Voto - 8

Gemelli: vi sentirete liberi, spensierati passando la giornata in compagnia dei vostri amici, anche perché farete degli incontri che troverete piuttosto interessanti.

Voto - 9

Cancro: l'intesa di coppia sarà alta, e anche se ci potrebbero essere delle lievi incomprensioni, soprassederete facilmente, evitando di rovinarvi la giornata. Voto - 8

Leone: collaborativi sul posto di lavoro. Vi sentirete in debito con un collega, e avete deciso di aiutarlo con alcune sue mansioni arretrate. Fate attenzione con il partner in quanto la vostra relazione sta attraversando un crollo.

Voto - 7,5

Vergine: dovrete essere più comprensivi con l'amato bene per non continuare a causare litigi. Meglio il lavoro, dove con un po’ di concentrazione, otterrete degli ottimi guadagni. Voto - 7

Bilancia: avete bisogno di prendervi un momento di riflessione in solitudine in quanto nulla sta andando per il verso giusto. Cercate di riprendervi. Voto - 6

Scorpione: sarete attraenti, un raggio di sole agli occhi di chi vi osserva, ragion per cui, sarà facile per voi durante la giornata di mercoledì riuscire a trovare la vostra anima gemella.

Voto - 10

Sagittario: non vi sentirete in vena di stare in compagnia della gente. Siete stressati, e tutto ciò che volete è stare sdraiati sul divano e non pensare a nulla, senza che nessuno vi disturbi. Voto - 6,5

Capricorno: anche se avete ricominciato da poco a lavorare, già avete voglia di una pausa. Ciò nonostante il capo non vi concederà del tempo libero proprio adesso. Voto - 6

Acquario: passerete la giornata in compagnia dei vostri amici.

Avrete l'occasione di fare qualcosa di diverso dal solito e inoltre, potreste fare dei nuovi incontri che potrebbero risultare molto interessanti. Voto - 9

Pesci: forti e combattivi in ambito lavorativo. Darete il meglio di voi affinché il capo vi noti, e non vi farete distrarre da nulla, dai colleghi o da chiunque tenti di disturbarvi. Voto - 8