Durante la giornata di lunedì 9 settembre, i nativi Scorpione, con un po’ di pazienza, riusciranno a raggiungere i loro obiettivi, soprattutto sul posto di lavoro; al contrario, Acquario farebbe meglio ad essere cauto per evitare di combinare guai. Le relazioni di coppia dei nativi Cancro verranno messe a dura prova, mentre Bilancia vivrà una giornata tra alti e bassi. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di lunedì 9 settembre 2019.

Previsioni oroscopo lunedì 9 settembre segno per segno

Ariete: potreste essere presi dal panico a causa di un evento importante con il partner. Cercate di mantenere la calma poiché, alla fine, sarete felicissimi delle scelte che avete preso. Sarete tenaci sul posto di lavoro, pronti a sistemare alcune questioni lavorative presenti da qualche giorno. Voto - 8

Toro: lasciatevi guidare dall'istinto e di sicuro non sbaglierete con il vostro partner.

Meglio essere spontanei che organizzare un bel discorso e poi sbagliare tutto. Sul posto di lavoro, fareste meglio a rispettare i vostri impegni. Voto - 7,5

Gemelli: avete ben chiaro in testa cosa volete fare per il partner durante la giornata di lunedì. Sceglierete saggiamente come rendere felice la vostra anima gemella, che vi ringrazierà all'infinito. Farete degli investimenti sul posto di lavoro per cercare di guadagnare qualcosa in più.

Voto - 8

Cancro: la vostra relazione di coppia verrà messa a dura prova e voi dovrete dimostrare in tutti i modi di essere fedeli al vostro partner. Dipende tutto da voi. Sarete ostinati sul posto di lavoro, convinti di poter portare a termine qualunque sfida vi lancino i vostri colleghi. Voto - 7

Leone: questo è il momento giusto per cercare di avanzare degli importanti progetti lavorativi. State guadagnando bene e il capo continua a sostenervi.

In amore invece, anche se le cose vanno bene, fareste meglio ad aspettare ancora un po’ prima di discutere di una certa cosa. Voto - 7,5

Vergine: farete molto in fretta delle nuove conoscenze grazie ai vostri amici, che v'inciteranno a trovare l'amore della vostra vita. Ciò nonostante voi vedete solo dei nuovi amici e niente di più. Per quanto riguarda il lavoro, potreste rimanere sorpresi da un collega oppure da qualche novità.

Voto - 7,5

Bilancia: giornata di lunedì non proprio positiva, in quanto è da un po’ di tempo che non riuscite più ad andare d'accordo con il partner. Fareste meglio a cercare di ripristinare le cose. Lavoro tra alti e bassi, anche se i guadagni continueranno ad esserci. Voto - 6,5

Scorpione: un passo dopo l'altro, state raggiungendo i vostri obiettivi, sia in ambito sentimentale che lavorativo. Dovrete soltanto impegnarvi ancora per un po’ prima di ritenervi soddisfatti della vostra prestazione.

Voto - 8

Sagittario: le cose non vanno esattamente come volete per quanto riguarda la sfera sentimentale. Siete confusi, e non riuscite più a sentirvi in sintonia con il partner e l'unica soluzione sarebbe quella di parlarne direttamente con l'amato bene. Per quanto riguarda il lavoro, continuate a lavorare seriamente in quanto i guadagni aumentano giorno dopo giorno. Voto - 7

Capricorno: la vostra relazione di coppia procede magnificamente e durante la giornata di lunedì, organizzerete qualcosa di davvero speciale per la vostra anima gemella. Il lavoro sta attraversando una fase di stallo, ciò nonostante continuate con i vostri progetti in quanto state prendendo la via giusta. Voto - 8

Acquario: in amore non avete le idee molto chiare, anche se amate alla follia il partner. Potreste arrivare a commettere un errore, ma con la giusta maturità, riuscirete a farvi perdonare. In ambito lavorativo fareste meglio ad essere cauti per evitare di svolgere malamente le vostre faccende, oppure litigare senza un valido motivo con un collega. Voto - 7

Pesci: non siate troppo severi verso chi vi ha fatto un torto, può capitare a tutti di sbagliare. Sul posto di lavoro non sarà facile capire quali progetti lavorativi avranno successo, quindi scegliete con attenzione. Voto - 7