Nel corso della giornata di martedì 24 settembre molti vorrebbero evadere dalla monotonia. I nati sotto il segno dell'Acquario, dei Pesci e della Bilancia si annoieranno un po'. I successi lavorativi saranno alla portata dei nativi del segno del Leone, molto bene anche la Vergine: quest'ultima però potrebbe avere alcune delusioni, sempre sul posto di lavoro.

Molto bene il Sagittario, il Cancro dovrà lavorare molto sulla sua parte emozionale.

Di seguito, le previsioni segno per segno della giornata.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: vi sembrerà che vi scivoli il lavoro dalle mani, che magari non sappiate più gestire le situazioni più “estreme”. In realtà state soltanto attraversando un periodo non proprio roseo. Cercate di guardare la vita positivamente.

Toro: rivedrete qualcuno di vecchia data, che sia un amico oppure no. Scambiare quattro chiacchiere su ciò che avete trascorso ultimamente non farà altro che farvi riflettere su alcune scelte che avete preso.

Gemelli: incontri per i single, faville sotto le lenzuola per chi è già in coppia. Un martedì che davvero attendevate da tanto. Emozioni in vista.

Cancro: inquieti. Quando si tratta di sentimenti siete i primi ad afferrarli al volo. Stavolta saranno negativi, o piuttosto negativi, quindi per ora dovrete fare appello soltanto a quella piccola vostra parte razionale.

Leone: autostima in salita. Avrete già fatto tanto in poco tempo, e queste vostre capacità non solo saranno un vantaggio per voi, ma vi faranno anche fare carriera.

Attendetevi una promozione o un aumento.

Vergine: arrancherete un po', ma alla fine avrete la meglio su molte faccende che credevate irrisolvibili. Dovrete però cercare di essere meno ossessionati su determinati obiettivi: al momento non saranno raggiungibili.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: ancora stabilità sul piano lavorativo, vi saranno proposte eccezioni alla regola per non incorrere in un calo finanziario.

Scorpione: sarete invincibili sul posto di lavoro, la concorrenza verrà sbaragliata dalla vostra celerità ed efficienza che in verità non è mai mancata ma che stavolta farà davvero la differenza per molte persone.

Sagittario: sarete concentrati e senza paura. Sarete in grado di far fronte ai problemi sia personali che lavorativi in modo diretto. La concentrazione sarà il vostro punto di forza.

Capricorno: qualche litigio con il partner vi farà arrabbiare non poco, ma al momento molti di questi sentimenti negativi passeranno in men che non si dica.

Dovrete però evitare di peggiorare la situazione all'interno della coppia.

Acquario: sentirete il bisogno di fare qualche avventura che ridimensioni la vostra settimana, lo slancio lavorativo vi ha davvero messo k.o.

Pesci: vorreste uscire e divertirvi, magari raccontando agli amici qualche esperienza strana che ultimamente avete vissuto. Bisogna evitare di essere troppo eccessivi nei dettagli.