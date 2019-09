L'Oroscopo dell'amore di coppia dedicato alla giornata di martedì, punta un riflettore sull'entrata di Luna in Cancro e di Sole in Bilancia. L'astro d'argento posizionatosi in quarta casa astrologica, quella dedicata alla famiglia, rende le relazioni dolci e romantiche. Il Sole illuminerà con i suoi raggi benefici la casa astrologica del matrimonio, rendendo le relazioni più profonde e vitali. Di seguito le previsioni astrali segno per segno.

Astri e oroscopo dell'amore di martedì

Ariete: la posizione non molto favorevole dell'astro d'argento dal Cancro produce conflitti emotivi di una certa portata. Alcune energie subconscie possessive e prevaricatrici potrebbero farvi vedere la relazione amorosa sotto una luce che non riproduce la realtà.

Toro: Urano e Luna in trigono approfondiscono le sensazioni amorose in maniera originale e alquanto emotiva.

L'astro uraniano sprigiona un desiderio di cambiare qualcosa della solita routine in coppia e il satellite notturno sarà complice di questa innovazione.

Gemelli: il contatto Marte-Nettuno in quadratura crea emozioni ingannevoli e sprigiona dubbi e indecisioni, ma attenzione a non lasciarvi prendere da un atteggiamento demoralizzante nei confronti dell'amore, piuttosto affrontate apertamente il tutto con il dialogo.

Cancro: le emozioni acquistano un'intensità straordinaria grazie a Luna nel segno che potenzia l'amore e approfondisce i rapporti amorosi con sensibilità. Una nuova intesa percettiva con il partner farà capire al volo i suoi sentimenti in modo quasi telepatico.

Leone: passionali e molto romantici, subirete un'influenza lunare sensibile che renderà gli affetti molto fiabeschi. Sognatori e dolci, darete il massimo nella relazione a due, sia dal punto di vista sensuale che sul piano affettivo.

Vergine: Marte nel segno potenzia il suo dinamismo infondendovi coraggio e insieme a Luna, acuisce un modo di fare che piace al partner. Di sicuro apprezzerà l'intraprendenza e la forza d'animo che fanno assumere nella coppia quasi un ruolo da leader.

Previsioni astrologiche sensazionali

Bilancia: Venere nel segno regala la spinta giusta e amerete davvero, dando un'importanza speciale all'affettività.

Molto premurosi con il partner, sentirete la presenza di un Sole tiepido che riscalda la storia d'amore, sprigionando voglia di approfondire sempre più gli affetti.

Scorpione: se esteriormente apparirete forti e decisi, nella propria interiorità sarete fragili e bisognosi di affetto. Sentirete forte il bisogno di accontentare le richieste del partner per paura di essere abbandonati, offrendogli tutto ciò di cui ha bisogno.

Sagittario: Luna è in posizione favorevole rispetto al vostro cielo e rende gli affetti positivi e vitali. Molto ricettivi in coppia, potrete usufruire di alcune percezioni intuitive che faranno condividere con il partner sensazioni più effervescenti.

Capricorno: nervosi a causa di una Luna in opposizione, potreste suggestionarvi e sprigionare conflittualità emozionali difficili da gestire. Possessività e gelosia, sensi di colpa e un modo di tenere sotto controllo il partner potrebbero provocare litigi.

Acquario: radiosi con Venere e Sole in splendida posizione, sarete molto coinvolgenti nei confronti del partner, trasferendo questa energia positiva in modo contagioso. Le relazioni di coppia grazie anche all'influsso di Mercurio, raggiungono un livello intellettivo molto alto.

Pesci: un intuito quasi sovrumano riuscirà a farvi captare le paure e le incertezze della persona amata. Molto premurosi ma anche pigri e malinconici a causa di alcuni ricordi che affiorano dal passato, sarete molto altalenanti dal punto di vista umorale.