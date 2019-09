L'Oroscopo della giornata del 25 settembre 2019 si pronostica molto favorevole in amore per i nati sotto i segni zodiacali di Bilancia e Cancro. Sarà un mercoledì ricco di nuove opportunità e occasioni anche per i Pesci, che si preparano a vivere un periodo di grande prosperità a partire dai prossimi giorni.

Le previsioni astrali dei segni di fuoco

Ariete (21 marzo – 20 aprile): a volte siete troppo esuberanti e adrenalinici, scalpitando troppo quando non riuscite ad ottenere cose a cui tenete molto.

Cercate di non diventare troppo irruenti nei rapporti sociali.

Leone (23 luglio – 23 agosto): pensate alle cose belle della vita e non date spazio a chi vuole farvi arrabbiare in tutti i modi. Concentratevi sulla vostra persona per raggiungere la serenità.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): siate ponderati ed equilibrati nel fare una scelta decisiva per la vostra carriera professionale. Lasciate da parte ansie e paure e osate, puntate in alto.

I segni d'aria

Gemelli (22 maggio – 21 giugno): cercate di rimettervi in salute il prima possibile: la famiglia e il mondo lavorativo hanno bisogno di voi e del vostro innato carisma.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): non mischiate il lavoro con i sentimenti se non volete rischiare di fallire in entrambi gli ambiti. Concedetevi qualche ora di svago per scaricare lo stress.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): sarà il momento giusto per palesare i vostri sentimenti ad una persona che corteggiate da lungo tempo. Vedrete che tutto andrà bene.

L'oroscopo dei segni d'acqua

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): serata sottotono per lo stress lavorativo accumulato negli scorsi giorni. Fate attenzione al vostro stato di salute fisica e mentale.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): tra oggi e domani non mancheranno le occasioni. Nell'aria c'è un'ottima energia che coinvolge il vostro segno zodiacale. Il futuro sarà dalla vostra parte e va sfruttato appieno.

Cancro (22 giugno – 22 luglio): finalmente ritorna un po' di serenità e anche la voglia di amare. Sarà una giornata speciale per chi vuole fare delle richieste, non bisogna attendere domani.

Le previsioni per i segni di terra

Vergine (24 agosto – 22 settembre): siete certi di avere attorno le persone migliori? Se non è così, in questi giorni farete meglio a dire basta a certe collaborazioni e ad alcune amicizie a convenienza.

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): dovrete rimettere mano ad un progetto ambizioso e perfezionarlo nei minimi dettagli se volete che sia di successo. Ciò vi richiederà un impegno notevole.

Toro (21 aprile – 21 maggio): in vista piccole tensione emotive nei rapporti con Capricorno e Cancro, due segni zodiacali che, in questo particolare periodo, potrebbero creare qualche difficoltà nella vostra vita.