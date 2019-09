L'Oroscopo di lunedì 2 settembre approfondisce le sensazioni fortunate e sentimentali in chiave astrale, entrando in contatto con gli influssi planetari ed elargendo dei consigli utili per progredire in ciascuna sfera vitale. Approfondendo quella tempesta impetuosa che è il mondo delle emozioni, riusciremo a trovare una strada che migliora la prospettiva di vita che solo le previsioni astrali segno per segno sanno individuare. Luna in Bilancia segna un cammino fortunato e le emozioni prendono vita anche per Leone, Sagittario, Acquario e Gemelli.

Un oroscopo della giornata di lunedì da Ariete a Vergine

Ariete: alcuni pianeti favorevoli come Urano e Nettuno spianano una strada lavorativa che porta al successo. In amore una nuova intelligenza sensibile rende i rapporti più profondi grazie a un atteggiamento premuroso nei confronti del partner.

Toro: Urano, il pianeta dei cambiamenti improvvisi, emana un influsso creativo che diventa ancora più fantasioso grazie alla vicinanza di Nettuno.

Splendide e fortunate novità sono in arrivo e lambiscono sia il campo lavorativo che quello amoroso.

Gemelli: alcune tensioni si scioglieranno grazie all'influenza benefica dell'astro d'argento che dalla Bilancia, proporrà la risoluzione giusta di alcune problematiche lasciate in sospeso da troppo tempo. Una spiccata diplomazia sarà utile invece in campo professionale.

Cancro: una concentrazione mentale vi rende brillanti e otterrete bei risultati in campo lavorativo.

Inoltre i pianeti presenti in Vergine beneficiano i sentimenti e Nettuno è complice nel movimentare l'oceano di sentimenti chiusi nel cuore.

Leone: cercherete di tenere sotto controllo la tempesta emotiva che si agita nella mente e nel cuore. Come utilizzando una bilancia invisibile, soppeserete il tutto con un nuovo rigore conferito da Venere e Mercurio in sesta casa astrologica.

Vergine: un umore nero sprigionato da Giove in quadratura sarà ostacolato dal Sole presente nel segno.

Scacciate via i cattivi pensieri e procedete spediti verso un successo che viene confermato anche da Urano dal Toro. In coppia vige un clima positivo e voi single potreste invece essere pervasi da qualche inquietudine.

Previsioni astrali giornaliere da Bilancia a Pesci

Bilancia: nuovi riflessi emotivi fanno capolino all'orizzonte e in un segno che soppesa il tutto con determinazione, i riflessi lunari acquistano un valore che non ha eguali.

I contatti lavorativi si fanno più fitti e l'amore va alla grande, facilitato da una grande capacità di ascolto.

Scorpione: Urano in opposizione stuzzica l'amore e complica un tantino le carte in tavola. Anche se non raggiungerete subito i risultati sperati, un clima armonioso è garantito dall'affollamento planetario presente in Vergine. Prudenza sul lavoro.

Sagittario: in pace con voi stessi, troverete la giusta intesa in amore e se siete single e innamorati, sarete ricambiati.

In ambito lavorativo, saranno favorite le attività commerciali che procureranno guadagni sostanziosi.

Capricorno: una passeggera 'depressione' potrebbe essere sprigionata da Luna in quadratura a Saturno che scombussola alquanto la sfera sentimentale. Buono il lavoro, anche se troverete difficile stabilire dei contatti con i clienti o i colleghi.

Acquario: acquisirete una figura da intermediari che riuscirà a mitigare alcuni attriti in ambito lavorativo e in amore, riuscirete ad aprirvi a un ascolto benefico per l'approfondimento delle sensazioni a due.

Pesci: gli astri presenti in Vergine e anche Giove sono piuttosto ostili, quindi attenzione ad alcuni attriti familiari che saranno superati solo coltivando una maggiore comprensione nei confronti delle persone a cui tenete. Sul lavoro non fate passi azzardati.