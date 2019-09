Il fine settimana che va da sabato 28 a domenica 29 settembre sarà intenso di lavoro per i nativi di alcuni segni dello zodiaco, in particolare per quelli dei segni di fuoco come il Leone e l'Ariete. Anche il Cancro sarà preso dal proprio rendimento lavorativo. L'amore avrà come favoriti i segni del Toro e dei Gemelli, specialmente se sono single.

A seguire, le previsioni segno per segno del weekend.

L'oroscopo del fine settimana, dall'Ariete alla Vergine

Ariete: il weekend sarà un'ottima scusa per fare qualcosa di diverso e che vi distragga veramente dallo stress lavorativo e da quello amoroso. Potreste decidere di fare una gita con un amico, optando per una località decisamente più “selvaggia” rispetto alle vostre solite scelte.

Toro: il sabato sarà un'occasione perfetta per intensificare la vostra relazione amorosa con una sorpresa, un regalo o comunque qualcosa che colpisca il vostro partner.

La domenica potrebbe esserci qualche impegno in più, ma sarete in grado di affrontarlo con poco sforzo.

Gemelli: incontri. Le uscite si riveleranno essenziali per fare nuove amicizie e, perché no, anche per delle conquiste soprattutto basate sui sentimenti e non sull'aspetto erotico. Un po' di stanchezza si farà sentire nella giornata di domenica, ma niente che non si possa recuperare con un po' di relax.

Cancro: assorbiti dal lavoro, avrete molto da fare in questo fine settimana, però le energie per vedere qualche amico non vi mancheranno di certo. L'aspetto familiare sarà un po' messo da parte, ma l'indifferenza non farà parte del vostro weekend.

Leone: gli affari andranno a gonfie vele, non dovrete preoccuparvi di qualche piccola incombenza che sfortunatamente sarà dura da “sconfiggere”. Avrete però delle possibilità per fare dei salti di carriera o aumenti di stipendio.

Amore leggermente sottotono, cercate di essere più concilianti.

Vergine: un parente potrebbe entrare in conflitto con voi per motivazioni che voi riterrete senza conto, eppure saranno molto importanti per l'altro. Riflettete e cercate di instaurare un dialogo che sia produttivo e conciliante. Domenica di relax, cercate di fare il meno possibile per ripartire più carichi di prima.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: divertimento e shopping, ma senza esagerare.

Le vostre possibilità economiche al momento hanno qualche problema, quindi sarà meglio essere più prudenti. Andrà meglio negli affetti, ci saranno momenti di intesa in famiglia e anche all'interno della coppia.

Scorpione: creativi sul lavoro e in amore. In miglioramento gli affari, ma anche le vostre perplessità sul fronte amoroso saranno dissipate grazie alla vostra piena fiducia ritrovata nei confronti del partner.

Anche la salute sarà in leggero rialzo, ma sarà bene riguardarvi più spesso.

Sagittario: impegnati sul lavoro. Qualche collega richiederà la vostra piena collaborazione a cui dovrete necessariamente adempiere. Per il momento sarà bene non stancarvi ulteriormente con uscite e divertimenti. Il relax sarà la sola cosa che dovrete contemplare in questo weekend.

Capricorno: avrete a che fare con una conoscenza non proprio gradita, ma che vi farà davvero riflettere su alcune piccole sviste che avete commesso in un passato recente. Vi darà modo anche di sviluppare una riflessione anche per quanto riguarda il lavoro in senso stretto.

Acquario: vi sentirete presi in giro da un'amicizia a cui tenevate particolarmente. Però non vi fermerete di certo a rimuginare su cose passate. Darete prova di andare avanti senza troppe nostalgie, soprattutto nel sabato in cui vi dedicherete ai divertimenti.

Pesci: energici. Vi butterete nel lavoro in modo più proficuo del solito, cercando di recuperare il tempo perso. L'amore sarà bistrattato, ed eventuali incontri saranno praticamente troncati sul nascere. Ora come ora avrete in mente soltanto i vostri obiettivi.