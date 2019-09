Settembre sta per giungere al termine, ma prima di accogliere definitivamente il nuovo mese, scopriamo quali sono i presagi degli astri e delle stelle per la giornata di domani. Sarà un mercoledì positivo per il Cancro, che potrà fare affidamento su un quadro astrale molto positivo, al contrario sarà una giornata faticosa per l'Ariete, per cui la fine del mese si rivelerà piuttosto sottotono. Grande recupero per la Vergine, tra i preferiti degli astri durante questa nuova giornata.

Ecco di seguito l'Oroscopo completo di domani, mercoledì 25 settembre 2019, per i segni da Ariete a Pesci, con previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute.

Oroscopo del giorno 25 settembre 2019, segno per segno

Ariete: settembre si conclude in maniera faticosa per il segno, sono giornate non prive di preoccupazioni e agitazioni, causate per lo più da altre persone. Qualcuno potrebbe dover pagare le conseguenze di una dimenticanza altrui o di un errore commesso, questo creerà dei dissapori molto forti, soprattutto se si parla di affari o di questioni economiche.

Evitate di sfogare il vostro stress sul partner.

Toro: quella di mercoledì 25 settembre potrebbe essere una giornata abbastanza sottotono per il segno. Avete bisogno di un po’ di riposo e serenità, staccate la spina dagli impegni e dalla frenesia della vita quotidiana e concedetevi un po’ di relax. Sarà comunque un momento passeggero e già da giovedì potrete recuperare le energie. Bene la sfera sentimentale, è un buon momento in tal senso, chi vive in coppia potrebbe iniziare a fare progetti importanti per il futuro, come il matrimonio o l’arrivo di un figlio; mentre i single potranno fare incontri interessanti.

Gemelli: vi attende una giornata difficile ed impegnativa, come del resto si rivelerà l’intera settimana. È un momento sottotono per il fisico, qualcuno potrebbe aver risentito di un calo di energie e/o accusare fastidi di tipo psicosomatico. Il vostro black humor è quindi comprensibile, ma rischia di accendere liti e discussioni, tanto in amore quanto all’interno della sfera professionale, siate cauti.

Cancro: con Giove in posizione favorevole sarà possibile per il segno risolvere alcune problematiche nate precedentemente all’interno della sfera lavorativa. Quella di mercoledì sarà dunque una giornata di recupero in cui anche i rapporti interpersonali saranno favoriti e si potranno stringere importanti contatti. Attenzione però alle spese, meglio evitare acquisti inutili.

Leone: durante questa giornata potrebbero nascere delle discussioni all’interno della sfera sentimentale, cercate di gestirle con cautela e senza divagare in altre problematiche.

Già a partire da giovedì il sereno tornerà sulle relazioni e si potranno fare interessanti progetti, come un viaggio o una gita per il week end. Bene il lavoro.

Vergine: è un momento molto vantaggioso per il segno, gli astri sono dalla parte della Vergine sia in amore, che in ambito lavorativo. All’interno delle coppie si potranno vivere belle emozioni e anche fare progetti per il futuro insieme, mentre i nuovi incontri sono favoriti per i single fino al week end.

In ambito lavorativo la costanza e l’impegno dei mesi precedenti verranno ripagati, qualcuno potrebbe ricevere una proposta molto interessante.

Bilancia: dopo le insoddisfazioni dei mesi precedenti è in atto un momento di recupero per ciò che riguarda l’ambito lavorativo, è il momento ideale per avanzare una proposta o esporre un nuovo progetto. Al contrario per quanto riguarda i sentimenti e i rapporti interpersonali state vivendo un momento particolarmente sottotono, ricordate: non si può sempre pretendere che siano gli altri a venirci incontro, delle volte bisogna saper scendere a compromessi.

Scorpione: nonostante un quadro astrale favorevole grazie agli influssi di Giove e Venere, quelle di mercoledì 25 e giovedì 26 settembre 2019 saranno due giornate sottotono per il segno. Vi sentirete nostalgici, il vostro pensiero andrà ad un tempo ormai lontano, ad una persona che non vedete da tempo o che forse non c’è più.

Sagittario: le prossime 48 ore saranno alquanto faticose per il segno, vi sentirete di cattivo umore e non potrete impegnarvi come desiderate nel raggiungere i vostri obiettivi. Si tratta di un momento passeggero in cui sarà bene non tirare troppo la corda e concedersi un po’ di riposo, durante il week end inizierà un buon momento di recupero. Alti e bassi in amore.

Capricorno: giornata di recupero per il segno che potrà fare affidamento su di un quadro astrale decisamente positivo. È il momento ideale per cercare di riparare ad alcune situazioni, sia in ambito sentimentale che all’interno della sfera lavorativa avrete una marcia in più.

Acquario: quella di mercoledì 25 settembre si rivelerà una giornata faticosa per il segno, qualcosa potrebbe non andare per il verso giusto, soprattutto in ambito lavorativo. Cercate di affrontare ogni problema con la massima diplomazia e soprattutto cautela, evitando di sfogare lo stress accumulato sugli altri. Meglio la sfera sentimentale, parlare con il partner vi aiuterà ad alleggerire il peso dei vostri pensieri..

Pesci: giornata molto positiva con Giove e Venere in aspetto positivo. È il momento ideale per farsi avanti, per dimostrare di che pasta siete fatti sia sul lavoro che all’interno della sfera sentimentale. Anche dal punto di vista fisico è un momento splendente per voi, vi sentite energici e positivi, pronti ad affrontare ogni sfida.