Le previsioni astrali della giornata del 21 settembre 2019 annunciano un sabato molto favorevole per i nati sotto i segni di fuoco. Ariete e Leone, in particolare, vivranno un momento di grande felicità. Fortunato anche il segno zodiacale dei Gemelli, favorito in nuove conoscenze e incontri.

Le previsioni astrali dei segni di fuoco

Leone (23 luglio – 23 agosto): prima il dovere e poi il piacere. Dopo una settimana piena a lavoro, concedetevi il giusto svago: divertirsi con gli amici sarà il giusto toccasana.

Ariete (21 marzo – 20 aprile): sarà un sabato particolarmente intenso per la vita di coppia. Vivrete emozioni uniche in compagnia del partner. Sarà davvero difficile dimenticare questa giornata.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): la relazione con il/la vostro/a compagno/a prosegue a fatica. Siete giunti ad un punto di non ritorno: dovete scegliere se mettere fine o meno al vostro rapporto.

I segni d'aria

Gemelli (22 maggio – 21 giugno): finalmente ritroverete la vostra condizione fisica ideale.

Questo vi favorirà anche negli approcci con persone del genere opposto.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): gestite prudentemente e con saggezza le vostre risorse finanziarie se non volete incorrere in qualche spiacevole episodio dovuto alle spese eccessive.

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): siate pazienti con i colleghi d'ufficio. La serenità sul luogo di lavoro è un presupposto essenziale per raggiungere buoni successi professionali.

L'oroscopo dei segni d'acqua

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): non lasciatevi sopraffare dal partner in scelte importanti della vita di coppia. Fatevi rispettare e pretendete che la vostra opinione venga presa in considerazione.

Scorpione (23 ottobre – 22 novembre): negli affari, dopo i successi straordinari delle scorse settimane, non cullatevi sugli allori se non volete perdere tutto ciò che avete conquistato con sudore e fatica.

Cancro (22 giugno – 22 luglio): giornata no per il vostro segno zodiacale. Oggi saranno molte le delusioni che arriveranno sia dalla vostra sfera privata che dall'ambito professionale.

Le previsioni per i segni di terra

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): un ricordo del recente passato potrebbe portarvi un momento di tristezza e incidere negativamente sul vostro morale.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): umore nero a causa di un serio litigio con il vostro partner.

Le cose, se sarete bravi a farvi perdonare, potrebbero migliorare solo a partire dal mese di ottobre.

Toro (21 aprile – 21 maggio): il vostro carattere eccessivamente sensibile vi porterà a stare male per una persona che improvvisamente si è allontanata da voi senza una spiegazione.