Nella giornata di venerdì 27 settembre i nativi di molti segni dello zodiaco che non riusciranno a “far pace” con l'amore e i sentimenti, si vedranno determinati a concentrarsi maggiormente sul lavoro: è il caso del segno del Cancro. Ci sarà anche chi estrapolerà della positività proprio dalle esperienze amorose, come nel caso del Sagittario.

A seguire, le previsioni degli astri della giornata del 27 settembre, segno per segno.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: amore leggermente in rialzo. Troverete una vera e propria oasi felice fra le braccia del vostro partner, ma dovrete assolutamente gestire le vostre emozioni, altrimenti finirete con il litigare e rovinare l'atmosfera.

Toro: amore sempre più forte, coinvolgente e incline a fare progetti duraturi e soprattutto fattibili. Aspettatevi qualcosa di speciale da parte di chi vi ama, anche qualcosa di semplice.

Gemelli: momenti di tenerezza. Tanta dolcezza si affaccerà nella vostra giornata di venerdì, soprattutto man mano che procederà il pomeriggio, ricco di amore e anche di qualche colpo di scena interessante.

Cancro: vi dedicherete maggiormente alla concretezza del lavoro e del denaro piuttosto che alle recenti deludenti aspettative amorose. Il partner infatti potrebbe trovarvi molto scostanti e freddi, ma per il momento non vorrete saperne.

Leone: brusca frenata negli affari. Ci sarà una situazione riguardante un incarico lavorativo per la quale sarà necessario fermarsi e cominciare ad utilizzare la massima cautela. Datevi del tempo per riflettere e ripartite.

Vergine: gli affetti familiari vi saranno di enorme aiuto per affrontare una crisi che state vivendo, che si tratti di questioni di cuore o lavorative. Avrete bisogno di qualcosa che vi rassereni, prima di pensare a cosa fare.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: viaggi. Vi dedicherete a qualche gita fuori porta un po' sopra le righe e più avventurosa del solito che saprà attrarre tutti i vostri amici, anche quelli più scettici su questa tipologia di cose.

Scorpione: riavvicinamento all'interno della coppia. Vi sentirete più in sintonia con il vostro partner, ritroverete molti dei vostri storici punti in comune e questa positività vi porterà a coinvolgere molti dei vostri amici.

Sagittario: ripartirete con più grinta sul posto di lavoro, e avrete anche la possibilità di apparire più seducenti e appariscenti per fare qualche conquista o per accattivare ulteriormente il partner. Continuate così.

Capricorno: vorreste stare un po' con voi stessi, magari in solitudine anche solo per qualche ora. Ma purtroppo non troverete molto tempo, fra famiglia e lavoro. Il relax arriverà nella tarda serata, magari davanti alla tv.

Acquario: vivaci. Molti non riusciranno a starvi dietro durante questo venerdì. Il vostro rendimento lavorativo subirà un rialzo non indifferente, e potrete benissimo vantarvi dei vostri successi praticamente immediati.

Pesci: tristi. Il cambio repentino di umore potrebbe essere fortemente deleterio, soprattutto se arriveranno quei fastidiosi momenti di nostalgia che rovinano le vostre serate. Fate attenzione e cercate di distrarvi.