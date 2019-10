Oroscopo del giorno 10 ottobre, con previsioni dedicate ad ognuno dei dodici segni dello zodiaco. Si prevedono tante novità nella sfera sentimentale di Sagittario e Bilancia. Situazione professionale più complicata del solito per Capricorno. Scopriamo quindi cosa ci riserveranno gli astri in questo giovedì.

Oroscopo 10 ottobre, primi sei segni da Ariete a Vergine

Ariete: i tanti impegni sul lavoro causeranno un forte stato di stress che si farà ben percepire; rallentate, non sempre la fretta conduce ad ottimi risultati.

Toro: in ambito familiare verranno a galla forti incomprensioni, tali da rendere quasi del tutto invivibile l'atmosfera; sarebbe il caso di sedersi a tavolino per un dovuto chiarimento.

Gemelli: dopo un inizio del mese giù di corda, vi riapproprierete completamente del vostro stato di forma migliore; tuttavia, non abbiate fretta di riprendere le abitudini alimentari di sempre.

Cancro: l'oroscopo di oggi pone l'accento su una crisi sentimentale che rischia di minare la solidità di una relazione duratura.

Leone: potrete finalmente godervi i successi lavorativi che tanto aspettavate; avrete la conferma di come gli investimenti economici affrontati fossero necessari in ottica di crescita.

Vergine: in questa giornata si farà sempre più forte il desiderio di un'analisi introspettiva che possa aiutarvi a capire meglio la natura dei rapporti recentemente instaurati.

Astrologia di giovedì 10 ottobre, ultimi sei segni da Bilancia a Pesci

Bilancia: clamorosi cambiamenti investiranno la sfera sentimentale, restituendovi ottimismo e vitalità ormai persi da troppo tempo; questa volta, credeteci fino in fondo.

Scorpione: sul posto di lavoro, anche i colleghi più fidati potrebbero riservarvi un inaspettato "colpo basso"; siate in grado di fiutare le strategie di chi rema contro.

Sagittario: una persona insospettabile saprà giocare al meglio le proprie carte al fine di catturare la vostra attenzione; il punto è che ci riuscirà alla grande.

Capricorno: le previsioni astrali di questo giovedì 10 ottobre sembrano essere tutt'altro che positive per quanto concerne la sfera professionale; vi sentirete messi un po' sotto pressione.

Aquario: il desiderio di evasione, unito all'insofferenza per abitudini costanti, non vi lascerà tregua; programmare una bella vacanza rigenerante sarebbe di certo una buona idea per recuperare energie e voglia di fare.

Pesci: l'oroscopo di oggi sembra mantenere le stesse considerazioni del segno zodiacale precedente anche per gli "amici pesciolini", dunque mettete per un attimo da parte gli impegni e pensate un po' a voi stessi.