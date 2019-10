L'Oroscopo del giorno sabato 26 ottobre 2019 annuncia novità di una certa rilevanza, anche accompagnate da notizie sicuramente interessanti, ma solo per pochi segni. Nell'articolo di oggi l'attenzione è tutta incentrata verso i soli simboli astrali facenti capo a Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Curiosi di sapere come saranno le stelle ad inizio weekend? Bene, iniziamo pure a mettere in primo piano i segni migliori e peggiori, come da titolo in esclusiva per quelli della seconda sestina zodiacale.

Ovviamente, ognuno in cuor suo spera in qualcosa di positivo per il proprio simbolo astrale anche se, come spesso accade, sono sempre troppo pochi i segni pienamente supportati dalle stelle; meno male che la ruota gira... Allora, togliamo subito ogni dubbio in merito mettendo sul piedistallo più alto i simboli astrali di Bilancia e Acquario, valutati nel periodo con le cinque stelline della buona fortuna.

Per i restanti segni, a poter contare su una giornata certamente positiva, anche se non esente da lievi nervosismi, saranno senz'altro Pesci e Sagittario, in questo contesto preventivati rispettivamente con il "sottotono" e il "ko". A questo punto andiamo pure agli approfondimenti segno per segno rilasciati nelle previsioni di sabato 26 ottobre e scopriamo cosa potrebbe riservare il primo giorno di weekend.

Classifica stelline 26 ottobre 2019

Questo sabato d'inizio weekend, come anticipato già in apertura, vedrà vincenti in amore e anche nelle attività di lavoro ben quattro segni. In primo piano nella nuova classifica stelline interessante il giorno 26 ottobre 2019, Bilancia e Acquario, entrambi valutati a cinque stelle. Invece, sempre tenendo conto della qualità riservata dall'Astrologia al periodo in questione, ad avere qualche difficoltà in più saranno gli amici appartenenti al segno dei Pesci, purtroppo preventivati con le tre stelline relative ai frangenti "sottotono". Ancora meno le speranze in questo sabato per coloro del Sagittario, in questo contesto classificati con solo due stelle.

A questo punto iniziamo pure a dare luce alla nostra attesissima scaletta con le stelline quotidiane:

★★★★★: Bilancia, Acquario;

★★★★: Scorpione, Capricorno;

★★★: Pesci;

★★: Sagittario.

Oroscopo sabato 26 ottobre: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia - Partirà con un certo sprint questo vostro sabato di fine settimana, per chiudere poi decisamente in modo ottimale a fine serata. In generale, sarete socievoli e brillanti riuscendo a primeggiare anche in ambienti diversi, senza problemi.

In amore, diciamo pure che avrete un cielo favorevole e un'intesa ottima con il vostro partner. I desideri si esaudiranno magicamente e daranno un valido contributo soprattutto agli amori appena nati. Parlando in generale, sarete pieni di fascino e di sentimento, saranno questi i protagonisti di una giornata indimenticabile. Single, le previsioni del giorno invitano ad avere fiducia nell'Astrologia: grazie alla positiva presenza della Luna nel segno, con Marte a dare una spinta positiva alle idee ed ai progetti, un amore importante potrebbe nascere dall'oggi al domani, così come nulla fosse.

Ma affinché questo possa avvenire occorre che vi rendiate disponibili, più aperti al dialogo e pronti ad accettare qualsiasi rischio a livello affettivo. Nel lavoro, invece, i vostri argomenti toccheranno i tasti giusti: sarà il momento di raddoppiare i vostri sforzi per terminare con successo ciò che avete precedentemente messo in cantiere.

Scorpione - Giornata fantastica per voi dello Scorpione! Le stelle di sabato 26 ottobre consigliano un po' più di pazienza in campo sentimentale, specialmente se ultimamente avete vissuto un periodo senza o con poche novità, oppure perché da tempo avete chiuso le porte del cuore al mondo. Volete starvene per conto vostro? Diciamo che adesso questo è un atteggiamento sbagliato da seguire, ok? In amore dunque, qualcosa nella coppia si muoverà e cambierà finalmente in meglio. Il segnale forte e chiaro arriverà da Venere, nel frattempo in trigono a Nettuno: senz'altro in molti sarete ben disposti a rimettere in moto l'intesa con la persona amata (scordatevi eventuali giorni difficili...). Single, il vostro fascino in questo periodo sarà particolarmente intenso. Questo stato di grazia, oltre che fonte di piacere, senza meno potrebbe essere anche motivo di eventuali insidie, sappiatelo. Qualcuno/a cercherà di conquistarvi ritenendo facile farlo: il che potrebbe voler significare approfittare e poi, "arrivederci e grazie!"; state attenti! Nel lavoro, il periodo potrebbe avere in serbo più di una sorpresa per quanto vi riguarda, a patto di riuscire a calare per tempo le vostre buone carte. Matureranno idee che avevate in attesa da tempo.

Sagittario - In arrivo una giornata poco positiva, a tratti anche abbastanza impegnativa da portare a buon fine. Se in questo periodo avete in agenda l'incontro con una persona di un certa importanza a livello affettivo o professionale, anche se non vi sentite di essere "alla pari", non temete, andrà tutto secondo i piani stabiliti. In amore, pazienza! Nonostante il vostro buon fiuto e tanta volontà nel cercare l'intesa e il buon dialogo con il partner, alcune situazioni astrali (negative) vi porteranno nella direzione opposta. Il confronto con la persona amata si presenta perciò abbastanza difficile, anche perché la vostra natura irruente si scontrerà con il vento gelido che spirerà dalla controparte, direttamente sul vostro cuore: calma! Single, tristezza e malinconia vi permetteranno di fare valutazioni poco precise riguardo la sfera affettiva. Riuscire a capire dove avete sbagliato sarà un'ottima base di partenza per tentare di risolvere ciò che solo voi sapete... Nel lavoro, riscontrerete delle difficoltà nella comunicazione con i colleghi, ma non preoccupatevi perché la vostra dialettica e il vostro modo di esprimervi non farà una pecca. Molto probabilmente in molti faranno finta di niente: lasciateli pure ai loro crucci e proseguite.

Astrologia del giorno 26 ottobre: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno - Le predizioni di sabato indicano questa parte della settimana abbastanza impegnativa per voi del Capricorno. Diciamo che tensioni e frecciatine non risolveranno i problemi, dunque meglio dichiarare esplicitamente cosa c'è che non va e puntare sul buon dialogo. In alcuni frangenti sarete preoccupati per alcune questioni finanziarie che da un po' di tempo vi tengono sulle spine. Proprio per questo, non riuscirete a dare il meglio di voi. In amore, il periodo sarà ballerino e (forse) vi lascerà spesso con addosso sprazzi di emozioni altalenanti: dovete attendere ancora qualche giorno per rendere stabili i sentimenti... Gli astri però non vi deluderanno, sappiatelo: presto il vostro rapporto migliorerà sensibilmente lasciando spazio a nuove possibilità sulle quali poggiare certezze durature. Single, un eventuale vostro cattivo umore avrà senz'altro un'influenza negativa sulle relazioni interpersonali, ma non vi saranno tuttavia discussioni importanti. Quindi, cercate di restare calmi e tranquillizzatevi: a tutto (o quasi) c'è rimedio. Nel lavoro, invece sentirete la necessità di concentrarvi su ciò che conta veramente nella vostra vita professionale. Non abbiate paura di mostrare il vostro talento, anche improvvisando. Il consiglio: mettetevi in mostra senza timore perché voi del Capricorno siete "tosti" e valete!

Acquario - Una giornata semplicemente spettacolare. Durante questo periodo vincerete senz'altro quella vostra amata/odiata voglia di "dolce far niente" risultando spesso anche abbastanza iperattivi. In alcune cose finalmente riuscirete a organizzarvi al meglio delle possibilità: bene così! In molti altresì sarete puntuali e precisi, senz'altro sostenuti da uno spirito votato alle buone iniziative decisamente molto positivo. In campo sentimentale, la Luna in Bilancia è già pronta a spingere verso nuove avventure e/o nuove amicizie dalle quali potrebbero scaturire legami improvvisi quanto spregiudicati... Parlando di coppie, quasi tutto il periodo sarà all’insegna del buon fare, della convincente autostima e della buona intesa con la persona amata: sappiate regolarvi di conseguenza. Single, l'arrivo di una buona notizia vi sveglierà e vi darà come "una scossa" senz'altro positiva: sarete elettrizzati, pronti per nuove amicizie di un certo spessore. Nei rapporti intimi, giocate sulle novità: è bello tutto ciò che piace! Nel lavoro per concludere, la vostra mente sarà piuttosto lucida e sarete più attenti ed acuti. Vi sentirete perfettamente consci dei vostri obiettivi e dei mezzi necessari per raggiungerli.

Pesci - In arrivo inizio weekend quasi certamente "sottotono" per voi nativi sotto al sensibile segno dei Pesci. La giornata in questa parte finale della settimana dunque sarà in caduta libera? Ebbene sì, specialmente in campo sentimentale sarete molto suscettibili: prendete tempo per riflettere e pensare sul da farsi, ok? In questo frangente da registrare probabili momenti di stanchezza o di confusione causati da astri contrastanti. Pianificate in anticipo eventuali impegni. Secondo l'oroscopo del giorno 26 ottobre, riguardo l'amore, sarebbe opportuno proteggersi dalle incomprensioni, perché in questo periodo sembra che voi ed il partner parliate una lingua completamente differente. Trascorrete la giornata come di consueto ma non nella sperata tranquillità: non dovete agitarvi e nemmeno sentirvi a disagio per qualche strano comportamento da parte della persona amata; ogni tanto "qualcuna" lasciategliela passare, ok? Se single, intanto, una brusca frenata nella vostra sfera sentimentale influirà sul buon umore quotidiano. Sarete sicuramente costretti a fare una scelta, ma potreste anche essere in difficoltà: in molti forse avreste voluto evitare questo momento, non è così? Nel lavoro invece, vi darete un gran da fare nel cercare di impiegare al meglio le ore della giornata. Non avvertirete fatica ma potreste sentirvi inadeguati e/o incapaci nel portare a termine alcune cose.