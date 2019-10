L'Oroscopo di giovedì annuncia il transito favorevole di Luna in Sagittario. Un nuovo desiderio di conoscenza pervade anche Leone, Bilancia, Acquario e Ariete che allargheranno i loro orizzonti amorosi e professionali, appagando un desiderio di conoscenza che diventa più libero e indipendente. Ecco le previsioni astrologiche dedicate a ciascun segno zodiacale.

Luna in Sagittario nell'oroscopo di giovedì

Ariete: Saturno e Plutone in quadratura rallentano i successi lavorativi, ma dovrete essere più pazienti e meno impulsivi.

Anche in amore state gettando le fondamenta per costruire una struttura stabile, basta solo attendere ancora un po' e il successo arriverà.

Toro: dietro un comportamento ribelle nasconderete una certa timidezza che celate anche grazie a un atteggiamento stravagante in ambito sentimentale. Questo modo di fare potrebbe procurare successo in ambito lavorativo, a patto che dosiate bene la fantasia.

Gemelli: l'astro d'argento rema contro poiché in opposizione, sprigionando una malinconia nociva per le relazioni amorose.

Anche in ambito lavorativo potrebbero manifestarsi alcune tensioni e potreste non essere concentrati come al solito.

Cancro: Mercurio e Nettuno sono garanti di una nuova forza, tutta da investire nel lavoro senza tirarsi indietro e contando puramente sulle proprie capacità. Questi astri vostri alleati cercheranno di annullare anche gli influssi plutoniani e saturniani in opposizione, operando dei cambiamenti benefici per l'amore.

Leone: assorbirete l'entusiasmo di una Luna infuocata e questa nuova grinta sarà tutta da investire sia nella sfera personale che in campo professionale. Un desiderio di avventura sprona a fare sempre di più, quindi via libera a questa nuova libertà.

Vergine: alcune mosse in campo lavorativo potrebbero essere offuscate da un Giove sfavorevole che distrae un po' le idee. Il magnetismo e il fascino elargito da Plutone e Saturno in Capricorno saranno benefici per resuscitare sensazioni accantonate o avviare nuovi incontri molto interessanti.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: Venere e Sole presenti nel segno governano i sentimenti e procurano benessere in amore. La posizione di Luna in sestile favorevole elargisce un'intraprendenza che sprigiona allegria senza limiti. Buono il lavoro ma bando alla pigrizia.

Scorpione: Luna molto vicina al domicilio del mistero sprigiona dei pensieri profondi e sensibili, anche se molto idealisti.

Così facendo, tenderete ad accantonare per un po' i sogni assumendo un atteggiamento pratico nei confronti del futuro.

Sagittario: molto perspicaci e intuitivi, riuscirete a mettervi in sintonia con i pensieri altrui intrecciando rapporti lavorativi favorevoli. Luna nel segno conferisce questa illuminazione anche in amore, dove potrete approfondire gli affetti con maggiore vitalità.

Capricorno: il satellite notturno emana alcuni influssi liberi e sognatori, saranno Saturno e Plutone a riportarvi nuovamente con i piedi per terra, ricordandovi i progetti da attuare in campo lavorativo e facendovi ricercare maggiore stabilità amorosa.

Acquario: in un segno già libero come il vostro, l'influenza di una Luna in Sagittario si fa sentire e sprigiona una vera e propria eruzione vulcanica. Attenzione quindi a non far fluire a ruota libera la passione, potreste scottarvi. Buono il lavoro di precisione e concentrazione.

Pesci: molto impazienti con Luna in quadratura che incrocia le sue energie con Nettuno, potreste galoppare come un cavallo libero alla ricerca di una meta non ancora ben definita, seguendo un desiderio di indipendenza che per un attimo porta a staccare sia con il lavoro che con l'amore.