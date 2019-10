Durante la giornata di martedì 22 ottobre, i nativi Ariete, forti del transito di Giove, riusciranno a dare del loro meglio in ambito lavorativo, mentre la Luna in congiunzione al segno del Leone, conferirà ai nativi del segno più responsabilità, ma riuscirà a raggiungere un traguardo tanto atteso. Marte in congiunzione al segno della Bilancia, porterà armonia all'interno della sfera sentimentale, mentre Pesci dovrà essere paziente per raggiungere risultati ostici da ottenere sul posto di lavoro. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di martedì 22 ottobre per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo martedì 22 ottobre 2019 segno per segno

Ariete: con Marte in opposizione al segno della Bilancia, non sarete particolarmente brillanti in ambito sentimentale. Nonostante ciò, questo non significa che dovrete allontanarvi dal partner ma solo cambiare approccio. Giornata positiva per i single che potranno vivere momenti spensierati e in allegria. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo, Giove transiterà sul vostro segno, concedendovi di raggiungere i vostri obiettivi con caparbietà.

Favoriti inoltre i viaggi, che vi permetteranno non solo di poter ottenere qualche guadagno extra, ma anche di avere qualche ora di tempo libero per voi. Voto - 7,5

Toro: Se avete lasciato qualcosa in sospeso, sarà il caso di riprendere l'argomento in considerazione e affrontarlo, prima che si ripresenti da solo e vi colga impreparati. Venere potrebbe mettervi i bastoni fra le ruote, cercate di fare attenzione.

I single potranno incontrare una persona che non vedevano da tempo. In ambito lavorativo, sapete molto bene di avere bisogno di alcuni consigli, anche se non volete accettare la cosa. Apritevi di più con i vostri colleghi, ma non lasciatevi giudicare da loro per nessun motivo. Voto - 7

Gemelli: gli influssi astrali della Luna in Leone e il Sole in Bilancia, renderanno la vostra giornata di martedì frizzante, piena di occasioni da cogliere al volo.

Se mettete energia in quello che fate e ci credete fino in fondo, il vostro lavoro sarà apprezzato e potrete ricevere anche chiamate interessanti. In amore potreste ritrovare la serenità perduta, scegliendo di sotterrare l'ascia da guerra e riconciliarvi con il partner, evitando di causare ulteriori guai. Per i single ci penserà Giove a creare tanti eventi positivi tra cui potranno scegliere per avere successo.

Voto - 8

Cancro: se l’amore si rivela difficile o tormentato, cercate di non trasformare il tutto in un dramma. Piuttosto, provate a risolvere la situazione con ottimismo. In ogni caso, sarà una giornata positiva per quanto riguarda i sentimenti. Dovrete soltanto essere meno pessimisti. Per i single un possibile ritorno di fiamma farà fare dietrofront a molti nativi del segno. In questo periodo potrete quindi organizzare viaggi e vacanze, o interessarvi a questioni di lavoro da proiettare felicemente nel futuro.

Il vostro perfezionismo sul lavoro vi ha fatto apprezzare da chi vi conosce, attenzione però al rischio di perdervi in un bicchier d'acqua. Voto - 7,5

Leone: con la Luna in quadratura al vostro segno, avrete sulle spalle delle responsabilità in più. Non abbiate paura di affrontarle. Un traguardo che avete atteso con tanta pazienza finalmente avrà il suo epilogo e voi dovete essere pronti. In amore passerete da una fase di coppia più complessa e di lievi incomprensioni che magari vi avevano caratterizzati nei giorni scorsi, a un momento sereno ed equilibrato, trovando i giusti stimoli per portare avanti serenamente la vostra relazione. I single potranno avere molte occasioni per dare una svolta alla loro vita. Voto - 8

Vergine: Venere e Mercurio nel vostro segno vi aiuteranno parecchio durante la giornata di martedì, conferendovi una grande espansività sentimentale e passionale. Chi di voi è single deve soltanto darsi un po’ più da fare, uscire dal guscio e provare nuove esperienze. Qualche problema in ambito lavorativo dovuto alla stanchezza, v'impedirà di essere brillanti e portare a termine alcuni importanti incarichi. Cercate di essere più ostinati. Questo è un momento importante per la vostra carriera e dovrete impegnarvi di più. Voto - 7

Bilancia: Marte in congiunzione al vostro segno, vi aiuterà ad uscire vincitori in tutte le situazioni che vi capiterà di affrontare. Se siete sicuri di voler portare l’armonia in una relazione amorosa allora dovete mettere a fuoco i vostri sentimenti. In questo modo, la vostra relazione ne gioverà tantissimo, soprattutto nell'affiatamento di coppia. Per quanto riguarda i single, ci saranno nuovi incontri che vi metteranno subito di buon umore. Il lavoro potrebbe richiedere molta abilità e questo potrebbe andare a vostro favore, perché vi metterete in mostra. Se avete trovato da poco un nuovo impiego, vi siete inseriti molto bene e cominciate ad avere già piccole soddisfazioni. Voto - 9

Scorpione: Mercurio stazionario nel vostro segno, potrebbe darvi qualche grattacapo in ambito sentimentale. Non siate superbi e chiusi in voi stessi se non volete peggiorare le cose. Correte il rischio di mostrarvi per quello che siete e per i sentimenti che provate. I single saranno alle prese con nuove conoscenze e potranno vivere splendide emozioni. Un po’ di confusione in ufficio non intralcia la perfetta esecuzione dei vostri compiti, ciò nonostante potreste avere una discussione con un collega. Una collaborazione sarà quasi d'obbligo, anche se non avete la minima voglia di farne una. Voto - 7

Sagittario: Cielo di questo martedì che vi vede in perfetta forma fisica e in pimpante forma mentale e spirituale. Sarete fortunati in amore, e avrete modo di provare nuove sensazioni ed emozioni. Sarete inoltre particolarmente aperti al dialogo e pronti a socializzare con gli altri. I single faranno nuovi incontri, anche grazie all'appoggio da parte degli amici, e presto potrebbe nascere qualcosa di più. Sul posto di lavoro, siate realistici e guardate con obiettività ai progetti in corso. Se sono troppo ambiziosi metteteci un freno. Voto - 7,5

Capricorno: Sole dissonante nel segno della Bilancia, potrebbe mettere confusione ai nativi del segno. Se siete preoccupati riguardo un lavoro terminato in poco tempo e senza dare troppo spazio a revisioni che permettessero di individuare eventuali errori, oggi sarebbe il giorno adatto, e forse anche l'unico, per poter rimediare. Ciò nonostante non è realistico che lavoriate così tanto, non siete robot e la stanchezza potrebbe avere il sopravvento sulle vostre capacità. In amore se siete in coppia sarà meglio parlare col partner della causa che vi assilla. Venere e Marte sono positivi per il vostro segno e favoriscono l’accendersi del desiderio e la durata della passione. Voto - 7

Acquario: con la Luna in opposizione al segno del Leone, sarebbe il caso di apprendere dei cambiamenti. Ciò nonostante non vi sentite ancora abbastanza pronti, creando qualche problema all'interno della vostra vita quotidiana. Il vostro orgoglio in questa giornata potrebbe non permettervi di ragionare lucidamente e questo potrebbe creare degli scontri con le persone a cui volete bene. I single dovranno prendere delle decisioni abbastanza importanti e sarà meglio riflettere per evitare errori. Per quanto riguarda il lavoro, siete finalmente riusciti ad ottenere nuovi incarichi e questo vi assicurerà ancora ulteriori guadagni. Voto - 7

Pesci: sentimentali come pochi altri segni, gli influssi di Mercurio in trigono, vi renderanno più inclini ad amare il partner come non avete mai fatto prima d'ora durante la giornata di martedì. State recuperando parecchio in ambito sentimentale e non volete rovinare per nessun motivo tale momento. Buone notizie in arrivo per i single che potranno fare nuove conquiste, anche se forse sarebbe meglio dichiararsi alla persona amata. In ambito lavorativo sarete piuttosto impegnati, ma riuscirete a svolgere le vostre mansioni e ottenere degli ottimi guadagni. Voto - 8,5