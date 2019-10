Durante la giornata di venerdì 11 ottobre, i nativi Vergine avranno modo di fare delle riflessioni in ambito lavorativo, mentre Mercurio in quadratura al segno del Leone farà in modo che sia molto prudente per evitare delle discussioni con il proprio datore di lavoro. Scorpione avrà modo di dimostrare la propria fedeltà al partner, mentre Acquario sarà combattivo in ambito sentimentale. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di venerdì 11 ottobre 2019 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni astrologiche di venerdì 11 ottobre 2019 segno per segno

Ariete: il Sole in opposizione al segno della Bilancia farà in modo che impariate a gestire meglio i sentimenti durante la giornata di martedì. Evitate di prendere decisioni affrettate per non litigare con il partner. I single potrebbero avere ritorni amorosi e potranno ritrovare l’entusiasmo per il futuro. Per quanto riguarda il lavoro, cercherete di recuperare la grinta e il coraggio di buttarvi in progetti azzardati, ma con buone possibilità di guadagno.

Voto - 7

Toro: molte coppie potrebbero iniziare a programmare alcuni importanti progetti. La Luna vi assisterà, quindi date il meglio di voi stessi adesso. I single invece non vorranno sempre nuovi partner accanto, senza legami seri. Il vostro lavoro potrebbe essere ad un punto cruciale e non potete perdere tempo in quanto avete un mucchio di lavoro arretrato. Cercate di sbrigare prima i maggiori affari.

Voto - 7

Gemelli: molti proveranno invidia per la vostra relazione di coppia, in quanto attualmente state attraversando una fase molto particolare e importante accanto alla vostra anima gemella. I single non saranno in vena di fare nuove conquiste e preferiranno affidarsi agli amici di sempre. Continuate così. Il lavoro andrà avanti a gonfie vele e avrete l'intuito per gli affari più redditizi. Voto - 8

Cancro: Giove nel vostro segno vi regalerà tante energie da spendere durante la giornata di venerdì.

Ciò nonostante mancherà da parte vostra l'impegno e un appuntamento romantico potrebbe non andare come avevate previsto. Dovrete impegnarvi di più se volete conquistare la vostra anima gemella. Sul posto di lavoro non temporeggiate e portate a termine le vostre mansioni prima di ritrovarvi sommersi dal lavoro. Voto - 6

Leone: Mercurio in quadratura al vostro segno potrebbe causarvi qualche problema in ambito lavorativo.

Un confronto con il vostro capo vi farà perdere dei punti nel suo giudizio. Accontentatevi e pensate se davvero vale la pena di discutere e arrabbiarsi tanto. In amore Venere insiste a garantire nuove chance a chi è innamorato, mentre verranno risolte alcune crisi di coppia. Voto - 7

Vergine: Marte nel vostro segno regalerà tanta passione e una forte intesa di coppia ai nativi del segno. Le relazioni di coppia stabili passeranno una giornata a dir poco meravigliosa.

Ottime notizie in arrivo anche per i single, che faranno degli incontri che li lasceranno non indifferenti. In ambito lavorativo, se le cose non vanno come previsto, non temete, arriveranno momenti più opportuni. Voto - 7,5

Bilancia: Sole in congiunzione al vostro segno: ciò significa che potreste mostrarvi timidi nei confronti delle persone, soprattutto con il partner, rischiando di causare problemi alla vostra relazione di coppia. Siate più sicuri di voi stessi. Per quanto riguarda i single, fareste meglio a prestare più attenzione alle persone che scegliete al vostro fianco, in quanto potrebbero rivelarsi poco affidabili. In ambito lavorativo, il lavoro prosegue senza intoppi ma anche senza eventi degni di nota. Voto - 6,5

Scorpione: avrete modo di dimostrare la vostra lealtà al partner durante la giornata di venerdì. Sarà l'occasione perfetta per capire a che punto è la vostra relazione. Vi sentirete in ottima forma fisica e mentale, cercate dunque di essere ottimisti. I single saranno piuttosto fortunati. Al lavoro le occasioni per concludere dei buoni affari non mancheranno, quindi non perdete tempo in progetti che potete fare dopo. Voto - 7,5

Sagittario: Luna in quadratura al vostro segno, vi renderà più rilassati e le cose in amore andranno decisamente meglio rispetto alle giornate precedenti, complice anche un affiatamento di coppia più alto. Buona giornata anche per i cuori solitari. Sul posto di lavoro non ci saranno gli stimoli adatti, ciò nonostante riuscirete comunque a portare a casa dei buoni guadagni. Voto - 7,5

Capricorno: Sarete più disponibili e accetterete qualche critica in amore in quanto siete ben consapevoli di aver commesso qualche errore recentemente. Fortunatamente, questo non andrà a intaccare l'affiatamento di coppia. Per i single invece c’è ancora tempo, non avranno voglia di fare sul serio ma di divertirsi. Sul posto di lavoro sarete intraprendenti e porterete a termine senza troppa fatica le varie mansioni che vi verranno chieste. Attenzione agli investimenti azzardati. Voto - 7,5

Acquario: Sole in trigono al segno della Bilancia, farà in modo che siate più combattivi in ambito sentimentale, creando un buon legame tra voi e il partner. Avrete una gran voglia di dimostrare il vostro affetto, e saprete come esprimerlo. Il partner sarà dalla vostra parte e questo sarà gratificante. Ottime notizie per i single che saranno carichi e pronti ad affrontare al meglio la giornata. Sul posto di lavoro si apriranno nuove opportunità che potrebbero garantirvi dei guadagni extra. Voto - 8,5

Pesci: durante la giornata di venerdì, di andranno a creare i presupposti adatti per la vostra relazione sentimentale, che andrà particolarmente bene. In questo periodo le stelle vi stanno dando il loro consenso, anche se avete sempre bisogno di essere spronati per non farvi sopraffare. In ambito lavorativo, riuscirete a prendervi la vostra rivincita. Avrete grandi energie grazie a Marte e dopo giorni poco edificanti e soddisfacenti, riuscirete a concludere ottimi affari. Voto - 9