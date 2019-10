Il mondo viene trattato in maniera sensibile nell'Oroscopo di venerdì, che approfondisce la congiunzione astrale di Nettuno con Luna nel domicilio dei Pesci. Nuove risorse intuitive sono lì a portata di mano non solo per i Pesci ma anche per Capricorno, Scorpione, Toro e Cancro che fanno sprofondare in un'intimità interiore che non ha fondo.

L'oroscopo di venerdì

Ariete: la vicinanza di Urano si fa sentire e apre a un cambiamento positivo che potrebbe interessare il lavoro.

Buono l'amore anche se le sensazioni sono un po' troppo possessive.

Toro: alcuni eventi possono presentarsi in maniera improvvisa ma sono instabili a causa di un'opposizione di Venere con Urano che cela tensioni latenti. Il fatto è che siete a caccia di novità anche in campo professionale e non volete impegnarvi in maniera stabile.

Gemelli: il desiderio di vedere il bello in ogni cosa porta a distorcere un po' la realtà e al risveglio da queste sensazioni, inscenate da Nettuno e Luna in sinergia, potreste rimanerne delusi.

Monitorate quindi gli stati d'animo e occhi aperti sia in ambito amoroso che sul lavoro.

Cancro: l'intuizione è potente con Luna e Nettuno che emanano influssi sensibili e molto profondi. A volte questa congiunzione potrebbe confondere un po' le idee, accavallando pensieri su cosa è giusto fare con la convinzione di non sbagliare, ma Mercurio in trigono schiarisce molto le idee in modo saggio.

Leone: le novità si accavallano e potreste essere un po' confusi da alcuni avvenimenti che coinvolgono con un ritmo troppo accelerato.

Siate prudenti quindi e procedete con cautela, selezionando solo scelte intelligenti.

Vergine: avete bisogno di conferme e di precisione nelle sfere vitali. Attenzione solo a non eccedere nella pignoleria poiché ossessionati dalla smania di perfezionismo.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: magnetici in amore, sarà difficile resistervi con Marte e Sole che potenziano in modo marcato il sex appeal.

Attirerete la persona amata come una calamita e da parte vostra il desiderio di possesso è moltiplicato all'ennesima potenza. Il lavoro richiederà maggiore impegno.

Scorpione: in amore, riuscirete a fondervi con la persona amata trovando una sintonia che predilige solo sentimenti autentici. In campo professionale, attenzione a non pretendere a tutti i costi di toccare una perfezione quasi delirante.

Sagittario: non lasciatevi prendere da paure e dubbi introdotti da una quadratura di Nettuno e Luna con Giove che quasi spinge a creare a tutti i costi una dipendenza emotiva dagli altri. Piuttosto contate sulle vostre forze e i risultati che raccoglierete anche in campo professionale saranno la conferma di quanto valete.

Capricorno: disciplinati e calmi sul lavoro, investirete le energie in modo produttivo e i risultati si vedranno in un futuro non troppo lontano.

In campo sentimentale, profonde metamorfosi trasformano rapporti superficiali in qualcosa di più concreto e stabile.

Acquario: la vicinanza di Nettuno e Luna si fa sentire e sprigiona una sensibilità che ama e sprigiona il bisogno di essere amati. Come una mamma premurosa ma fragile, avrete bisogno di maggiore calore umano. Buono il lavoro perché influenzato benevolmente da una creatività esclusiva.

Pesci: Luna nel segno insieme a Nettuno, approfondiscono un'emotività che diventa molto fantasiosa. Giove fortunato dal Sagittario preannuncia successi amorosi e anche il lavoro promette bene, ma attenzione a non distrarvi da una carica trascendentale che fa sognare a occhi aperti.