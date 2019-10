09.00 - Tra pochi minuti inizierà il Marketers World 2019. Più di duemila persone in coda al Palacongressi di Rimini per l’evento di Dario Vignali.

Marketers World, si aprono le porte del Palacongressi

A più di un anno dalla prima edizione il Marketers World è approdato a Rimini. Oggi, sabato 19 ottobre, dalle ore 09.00 circa, al via la prima vera giornata dedicata al digital marketing presso il Palacongressi di Rimini.

L’evento si svolge al Main Stage e alla sera, come nella prima edizione, ci sarà una festa dedicata ai Marketers. Dopo una giornata dedicata al networking, questa mattina gli organizzatori dell’evento saliranno sul palco per condividere col pubblico veri e propri speech di formazione in ambito imprenditoriale.

Attesa per Dario Vignali

Tra i protagonisti di oggi Dario Vignali e Luca Ferrari, fondatori di Marketers, oltre ad ospiti e celebrities come Giulia Calcaterra, Nick Pescetto, Marcello Ascani, Andrea Dal Corso e vari imprenditori e formatori di discipline connesse al marketing digitale.

Durante l’evento si affronteranno varie tematiche legate al mondo dei social network, dell’imprenditoria online e dei freelancer digitali. Ad assistere al Marketers World circa duemila persone, mille in più rispetto alla prima edizione tenutasi a Rimini lo scorso anno. Decine di esperti condivideranno il proprio sapere con creators e aspiranti influencer. Dario Vignali e Luca Ferrari hanno scelto personaggi mirati dal mondo digital per non lasciare la propria community all’asciutto.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Curiosità

Sul palco sono attesi soprattutto i membri del team di Marketers azienda, che illustreranno il loro modus operandi, capace di generare migliaia di veri e propri follower. Da oggi fino a domani sera il Palacongressi sarà un vero e proprio polo di informazione e di networking per i partecipanti al Marketers World.

Dopo la Marketers Experience di ieri, con i partecipanti impegnati in attività di svago quali skateboard, meditazione e ping pong, si entra nel vivo del convegno, con tanti ospiti che si alterneranno sul palco per raccontare al pubblico le ultime novità in ambito marketing digitale.

Dario Vignali e Luca Ferrari sono i più attesi ma c’è anche grande curiosità di vedere all’opera i nuovi speaker. Alla fine della giornata i partecipanti al Marketers World si ritroveranno per passare del tempo in compagnia, festeggiando a ritmo di musica sempre al Palacongressi. Adesso, però, l’appuntamento è tra i banchi.