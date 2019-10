Il mese di ottobre sta per volgere al termine, vediamo quali sono i presagi degli astri per i dodici segni in relazione alla giornata di domani, mercoledì 30 ottobre. Sarà una giornata di grande energia e forza per il Leone, che, con l'avvicinarsi del mese di novembre, va incontro ad un ottimo momento di recupero. Al contrario, si rivelerà una giornata sottotono per i Gemelli, irritabili e nervosi.

Sagittario al top con Lune e Giove nel segno. Ecco di seguito l'Oroscopo completo di mercoledì 30 ottobre per i segni da Ariete a Pesci, con previsioni astrali su amore, lavoro e salute.

Astri e stelle del giorno 30 ottobre, segno per segno

Ariete: sarà una giornata sottotono dal punto di vista fisico, le scorse giornate, infatti, vi hanno richiesto un ingente dispendio di energie ed ora avete bisogno di un momento di riposo.

È comunque un buon momento per coloro i quali hanno contatti con altre città o vogliono organizzare un viaggio, sia questo di piacere o di lavoro. Serenità in amore.

Toro: questa giornata sarà faticosa dal punto di vista fisico. Tuttavia porterà ad un miglioramento per quanto riguarda i rapporti interpersonali e la sfera sentimentale. Sarà, infatti, possibile chiarire alcune controversie nate precedentemente, ma sarà necessario che siate voi a fare il primo passo.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Gemelli: la giornata di mercoledì 30 ottobre potrebbe vedervi un po’ angosciati e nervosi, alcune stazioni, infatti, sembrano non volersi sbloccare. In ambito lavorativo, potrebbero nascere delle incomprensioni con i colleghi, soprattutto se qualcuno cerca di prendersi il merito del lavoro da voi svolto. Meglio cercare di non riversare queste azioni in ambito sentimentale o rischiate di incrementare la distanza già creatasi nei giorni passati con il partner.

Cancro: in questo periodo il segno nutre un gran desiderio di essere capito ed appoggiato dal partner e dalle persone che gli stanno a cuore. Questa giornata offrirà al segno l’opportunità che attendeva per dare voce alle proprie emozioni e chiarire le problematiche nate precedentemente. È un momento faticoso per il segno, a caccia di stabilità e riconoscimenti anche per quanto riguarda l’ambito lavorativo.

Non temete, le soddisfazioni non tarderanno ad arrivare durante il mese di novembre, che inizia già in maniera molto positiva.

Leone: saranno 48 ore di energia e forza per il segno che, finalmente, potrà godere di un momento di serenità e stabilità soprattutto in amore, dove durante le giornate precedenti non sono mancate le incomprensioni. In ambito lavorativo c’è delle insoddisfazione, qualcuno potrebbe essere tentato dal mandare tutto all’aria.

Vergine: martedì 30 ottobre sarà la giornata più faticosa della settimana. Il segno, infatti, ha accumulato stress e nervosismo da cui sembra non riuscire a liberarsene. Qualcuno potrebbe cercare di mettervi i bastoni tra le ruote, creando incomprensioni e nervosismo all’interno dell’ambito lavorativo o dei rapporti interpersonali. Questo non vi fa dormire bene, contribuendo ad accumulare una certa stanchezza fisica. Dunque sarà bene concedersi una giornata di riposo ed attendere il weekend per risolvere le incomprensioni.

Bilancia: l’amore ricopre un ruolo fondamentale nella vita del segno, niente vi rende sereni e appagati come ricevere il sostegno e l’amore della persona amata. Dunque se siete single questo è il momento ideale per guardarsi intorno e cercare una persona che vi faccia battere il cuore. È un buon momento per le questioni lavorative e le trattative intraprese in queste giornate conclusive di ottobre si risolveranno con successo.

Scorpione: durante le prossime giornate una fantastica opportunità potrebbe presentarsi ai nati sotto il segno. È dunque giunto il momento di spogliarsi dalla negatività delle giornate precedenti e tornare a guardare con ottimismo al futuro. Vi attende una settimana vantaggiosa per quanto riguarda la sfera sentimentale e un week end ancora più ricco di emozioni per quanto riguarda l’amore.

Sagittario: con Luna e Giove nel segno questa giornata vi vede vincenti. In ambito lavorativo potreste ricevere delle belle soddisfazioni, mentre in amore godrete di un momento romantico e passionale. Con un quadro astrale così positivo anche gli incontri sono favoriti, cercate dunque di prediligere i luoghi affollati in cui aumentano le possibilità di fare nuove conoscenze.

Capricorni: con Marte dissonante sarà una giornata di revisione, in cui tagliare tutte quelle situazioni rivelarsi controproducenti, soprattutto per quanto riguarda l’ambito lavorativo. È un buon momento, invece, per i sentimenti, anche se durante questo mercoledì lo stress e il nervosismo la faranno da padroni. Week end favorevole per gli incontri.

Acquario: per la giornata di martedì 30 ottobre il consiglio degli astri è di essere pratici e di tenere sotto controllo l’aspetto economico. In questo momento sarà bene essere prudenti ed evitare di prendere scelte affrettate o rischiate di pagarne a caro prezzo le conseguenze. Bene l’amore, anche i single potrebbero fare incontri interessanti.

Pesci: i nati sotto questo segno tendono ad essere molto emotivi, si emozionano, piangono e gioiscono anche per le più piccole cose e a volte resistere a questa loro dolce fragilità è impossibile. Questa giornata sarà fortunata per l’amore e i rapporti interpersonali, ci sarà serenità all’interno dei rapporti familiari e la passionale torna a rinvigorire il rapporto di coppia. Bene il lavoro, vi attende un novembre ricco di sorprese.