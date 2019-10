L'Oroscopo della settimana da lunedì 4 a domenica 10 novembre prevede che i nativi dei Gemelli saranno molto riflessivi, mentre quelli del Cancro dovranno fare i conti con molteplici distrazioni.

Scopriamo le previsioni degli astri per tutti i segni zodiacali.

Da Ariete a Vergine

Ariete: sarà una fase di rallentamenti, in cui dovrete cercare di mantenere la calma. Se avete intenzione di fare un viaggio, questo sarà il momento opportuno per organizzare il tutto.

Cercate di mantenere le spese e di rimanere concentrati sui vostri obiettivi personali. Se c'è stato qualche malinteso con una persona a voi cara, dovrete chiarire assolutamente.

Toro: dovrete cercare di recuperare la vostra serenità, anche se Mercurio in opposizione non renderà facile il dialogo con le persone che vi stanno intorno. Potrete comunque vivere delle belle giornate, in cui cercherete di portare avanti tutti i vostri desideri.

Gemelli: in questa settimana dal 4 al 10 novembre, qualcuno potrebbe coinvolgervi nelle sue discussioni. Allontanatevi da quelle persone che tendono a mettervi solo di cattivo umore. Fate attenzione ad ogni vostra decisione, perchè andrete incontro a delle conseguenze in qualsiasi caso. Cercate di dedicarvi a qualche attività di vostro interesse.

Cancro: in questa fase delle vostra vita potreste essere parecchio distratti da diverse vicissitudini.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Cercate di dedicarvi ad un solo obiettivo per volta, per evitare di mescolare troppo le carte in tavola. Cercate di tenere a bada la vostra impulsività e di essere meno gelosi nei confronti del partner.

Leone: grazie a Giove ritroverete la voglia di vivere relazioni avventurose e piene di passione. Chi è già impegnato potrebbe provare interesse per un'altra persone e mettere a repentaglio la propria relazione d'amore.

Sul lavoro potrebbero aprirsi nuove opportunità del tutto impreviste.

Vergine: Marte nel vostro segno zodiacale vi farà sentire più sensuali che mai in questa settimana dal 4 al 10 novembre. Potreste fare degli incontri molto interessanti. In famiglia potreste dover fare i conti con qualche problemino, ma nulla di eccessivamente grave.

Le previsioni degli altri segni

Bilancia: siete delle persone molto tranquille, che cercano di mantenere buoni rapporti con gli gli sta al fianco mantenendo una certa diplomazia.

Nelle relazioni sentimentali dovrete però cercare di essere molto sinceri e disponibili. Dovrete guardarvi dentro approfonditamente e capire dove vi porta il vostro cuore.

Scorpione: avrete voglia d'amare ed essere amati. Per voi sarà un periodo ricco di passionalità e serenità nei sentimenti. Grazie a Giove potrete avere dei buoni tornaconti economici. Chi ha fatto degli investimenti sbagliati negli scorsi mesi, potrebbe invece pagarne le conseguenze.

Sagittario: l'oroscopo settimanale dal 4 al 10 novembre si prospetta pieno di positività. Questo è il momento di mettervi in gioco e di mostrare a chi vi sta intorno la vostra creatività. Cercate di essere molto cauti, ma allo stesso tempo di utilizzare tutte le carte disponibili per ottenere ciò che desiderate.

Capricorno: chi ha una relazione da tempo potrebbe decidere di fare programmi per mettere su famiglia. In questo periodo sono da evitare gli investimenti di tipo economico. Chi è single potrà avere l'opportunità di fare nuovi incontri.

Acquario: grazie a Mercurio potrete contare su un momento lavorativo abbastanza tranquillo e pieno d'impegni. In questo momento della vostra vita sarete molto attraenti e potrete attirare a voi l'interesse di molte persone. Cercate di sfruttare questo vostro potenziale per fare nuove conoscenze da poter sfruttare nella vita professionale.

Pesci: nella settimana dal 4 al 10 novembre dovrete cercare di essere chiari in ogni situazione. Non portate avanti situazioni che non sembrano avere futuro e che da tempo portate avanti sono per la paura di ferire qualcuno. In amore cercate di essere cauti se avete iniziato da poco una relazione.