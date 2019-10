Per voi nativi del segno dell'Ariete, il mese di novembre sarà molto proficuo per l'amore, per gli affetti ed ogni tipo di relazione positiva. Dovrete soltanto essere molto attenti a come gestirete il vostro nervosismo, perché portarlo all'estremo potrebbe essere deleterio per queste situazioni che si prospettano tutto sommato abbastanza tranquille.

Il lavoro sarà altrettanto produttivo e ricco di molteplici opportunità, ma date un occhio di riguardo ad alcune situazioni di dubbia trasparenza.

Amore e affetti

Ci sono molte occasioni in questo mese per sfoderare le vostre arti amatorie. Il merito sarà di Venere in trigono, che all'interno della coppia svilupperà non solo tanta passionalità, che purtroppo si smorzerà nella seconda metà del mese, ma anche molta intesa di stampo puramente sentimentale. Ci sarà anche della complicità per quanto riguarda alcune faccende problematiche. Buone poi le relazioni con amici e colleghi.

Per voi single saranno molto favoriti gli incontri, e molti di quelli che farete saranno potenziali per eventuali relazioni di lunga durata. Perciò organizzatevi per uscire la sera, perché probabilmente non ci vorrà molto tempo per far breccia nel cuore di qualcuno. Giove vi renderà intraprendenti e meno timidi, in modo da facilitare alcuni dialoghi decisamente interessanti.

Lavoro e studio

Se Giove vi regalerà molta voglia di lavorare, di avere un lato pratico migliore rispetto alle vostre usuali capacità, Mercurio potrebbe non essere così benevolo, soprattutto per quegli affari più spinosi.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Ci saranno comunque guadagni non indifferenti.

Per voi ancora alla ricerca di un lavoro le opportunità di stipulare un contratto vantaggioso sono abbastanza numerose, soprattutto quelle che riguardano l'ambito artistico. Fate attenzione a qualche intoppo burocratico che potrebbe mandare all'aria qualche progetto in corso e qualche affare.

Voi studenti sarete abbastanza veloci nello studio. Non vi farete di certo fermare da un argomento che vi creerà qualche problema in più, ma dovrete fare attenzione a come rispondete a determinate domande, per non cadere nei trabocchetti.

Salute e fortuna

Marte in opposizione potrebbe creare stanchezza e nervosismo, e questa situazione potrebbe compromettere alcune dinamiche all'interno della famiglia che precedentemente avete faticato a consolidare.

Altrettanta cautela dovrebbe essere da voi adottata per quanto riguarda lo sport e nel complesso la salute. Le probabilità di prendervi un raffreddore o acciacchi in generale sono molte nella prima metà del mese, anche se si abbasseranno man mano che i giorni andranno avanti.