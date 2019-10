Il decimo mese dell’anno sta per volgere al termine, ma prima di accogliere novembre, vediamo quali sono i presagi degli astri e delle stelle per i 12 segni per quanto riguarda l’amore, il lavoro e la salute per la giornata di domani, giovedì 31 ottobre. Il giorno di Halloween non risparmierà il Capricorno dall'affrontare liti e discussioni, tanto in amore, quanto in ambito lavorativo. Anche per la Bilancia sarà una giornata faticosa, in cui le stelle consigliano di agire con cautela.

I Pesci al contrario si riscoprono romantici e passionali, questo giova ai rapporti di coppia e favorisce i nuovi incontri.

Ecco di seguito l'Oroscopo completo di giovedì 31 ottobre 2019 per tutti i segni, con previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute.

Astri e stelle del 31 ottobre 2019 segno per segno

Ariete: durante queste giornate per il segno potrebbero arrivare dei cambiamenti in positivo.

È il momento per l’Ariete di spogliarsi delle vecchie paura e di raggiungere delle nuove consapevolezze che lo avvicineranno agli obiettivi prestabiliti, soprattutto in amore e in ambito lavorativo. Durante questa giornata vi sentirete in piena forma, energia, creatività e voglia di fare non mancheranno.

Toro: sono giornate pesanti per il segno, alle prese con delle problematiche di natura economica o che hanno a che fare con la casa.

Dunque stress e nervosismo non mancano in questo momento e i rapporti di coppia, così come i rapporti interpersonali più in generale, potrebbero risentirne. Il consiglio delle stelle è di essere cauti, ma sopratutto di scegliere con cura le parole da usare.

Gemelli: i nati sotto questo segno non sono molto pazienti e la giornata di giovedì 31 ottobre ne sarà la prova tangente. In amore o in ambito lavorativo potrebbero nascere delle problematiche e l'impazienza di risolverle potrebbe farle degenerare del tutto.

Ricordatevi che: la gatta frettolosa fa i figli ceci, meglio scegliere con attenzione i prossimi passi da compiere per ridurre al minimo il margine di errore.

Cancro: con l’avvicinarsi del mese di novembre il segno va incontro ad un vantaggioso momento ti recupero, che porterà belle soddisfazioni anche e soprattutto per quanto riguarda l sfera professionale. Durante questa giornata dunque qualcosa potrebbe iniziare a muoversi, mostratevi disponibili e aperti alle nuove avventure.

Serenità in amore, anche gli incontri sono favoriti.

Leone: gli astri lasciano presagire un oroscopo intrigante per il segno, che durante questa giornata potrebbe vivere forti emozioni. Ci sarà passionalità all’interno dei rapporti di coppia e se le giornate precedenti hanno riservato dubbi ed incomprensioni, ora potrete risolverle al meglio. Anche gli incontri sono favoriti. La sfera lavorativa al contrario è fonte di alcune preoccupazioni, durante il mese di novembre potrebbero esserci dei cambiamenti in tal senso e non è detto siano positivi.

Vergine: le prossime 48 ore si riveleranno positive per il segno, che soprattutto in ambito lavorativo potrebbe arrivare a sbloccare situazioni complicate. Sarà il momento ideale per chi vuole avanzare una proposta o lanciare un progetto. Novembre infatti sarà abbastanza sottotono in tal senso, dunque meglio sfruttate questo quadro astrale vantaggioso. Sono ore di recupero per quanto riguarda l’amore, vi attende un week end ricco di emozioni.

Bilancia: il consiglio delle stelle per la giornata di giovedì 31 ottobre è quello di trarre insegnamento dagli errori passati ed evitare di esprimere giudizi troppo avventati su alcune nuove conoscenze. Nelle prossime ore il segno potrebbe instaurare dei nuovi contatti che si riveleranno vantaggiosi per quanto riguarda la sfera professionale, dunque meglio mostrarsi propositivi e di larghe vedute. Alti e bassi in amore, novembre sarà un mese faticoso per i sentimenti.

Scorpione: con l’avvicinarsi del mese di novembre il segno potrà fare affidamento su un quadro astrale molto positivo, non solo per quanto riguarda i sentimenti, ma anche l’ambito lavorativo. Dunque è il momento ideale per coloro i quali desiderano confessare i propri sentimenti alla persona amata, riappacificarsi con il partner o trovare l’anima gemella. In ambito lavorativo non mancheranno le opportunità, anche per chi da tempo è alla ricerca di un impiego.

Sagittario: in vista di un novembre estremamente positivo, in cui si potrà fare affidamento sulla protezione di Venere, Giove e anche del Sole a partire dalle ultime due settimane, queste giornate saranno positive per il segno. Qualunque cose decidiate di fare, siete destinati ad aver successo, dunque non vi resta che sfruttate al massimo questo cielo vantaggioso.

Capricorno: come dice un vecchio detto: la pazienza è la virtù dei forti, ma durante questa giornata la vostra potrebbe essere messa a dura prova. Sarà un giovedì agitato in cui non mancheranno i contrasti sia per quanto riguarda l’amore che l’ambito lavorativo, siate cauti e contate fino a 10 prima di parlare.

Acquario: il segno si prepara a vivere un momento migliore, dopo un ottobre decisamente sottotono. Questa giornata porterà chiarimenti e serenità all’interno dei rapporti di coppia ed aiuterà il segno ad affrontare con più determinazione alcuni degli ostacoli che gli si pongono davanti, soprattutto in ambito lavorativo. È in atto un buon recupero fisico, le cure precedentemente iniziate sembrano mostrare i primi risultati.

Pesci: la giornata di giovedì 31 ottobre potrebbe rivelarsi leggermente sottotono, soprattutto dal punto di vista fisico. Al contrario un cielo vantaggioso protegge l’ambito lavorativo, è un buon momento per concludere un affare o una vendita di tipo immobiliare, ma anche per presentare un nuovo progetto. Dei chiarimenti arrivano all’interno della sfera sentimentale, con l'avvicinarsi del mese di novembre il segno lascia spazio ai sentimenti, dunque vi attende un Halloween controcorrente, niente scherzi o travestimenti spettrali, ma tanto romanticismo e passione per voi.