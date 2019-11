L'Oroscopo del 23 novembre annuncia che l'inizio del weekend sarà abbastanza positivo per alcuni segni zodiacali. Per i nativi dell'Ariete inizia una nuova fase in campo sentimentale, mentre le persone dei Gemelli devono fare attenzione ai malanni di stagione. Nel dettaglio, l'astrologia di questo sabato e le previsioni su amore e lavoro per i 12 simboli zodiacali.

L'oroscopo del giorno: Ariete, Toro, Gemelli

Ariete – A volte cambiare idea su qualcosa può essere positivo, ma non in questa giornata.

Chi vi sta intorno, sia colleghi e sia soci, potrebbero avere difficoltà a credervi o ad assegnare incarichi degni di voi. Dovete essere più decisi. Anche se siete demoralizzati da esperienze negative, inizierete una nuova fase in campo sentimentale.

Toro – In questa giornata siete alla ricerca di novità, per tale motivo siete irrequieti. Alcuni di voi aspettano un ritorno di fiamma per progettare un futuro insieme.

I più giovani cercano strade alternative, magari un lavoro all'estero. Occasioni inaspettate anche per chi lavora come dipendente.

Gemelli – In questo periodo avete il senso degli affari e un particolare fiuto per gli investimenti. Dovete valutare le prospettive con il partner e se ci sono le opportunità, potete approfittarne già da adesso. Curate subito i primi malesseri stagionali, potrebbero diventare un problema.

Astrologia giornaliera: Cancro, Leone, Vergine

Cancro – In questa giornata, una persona potrebbe assillarvi con continue richieste e voi potreste sentirvi sotto pressione, soprattutto se si tratta di lavoro. Se, invece, qualcuno vi fa troppe domande scomode, non fatevi troppi scrupoli e dite chiaramente che vi sta annoiando. Sicuramente capirà e si farà da parte. L'alimentazione è molto importante e l'ansia fa aumentare i disturbi allo stomaco e all'intestino.

Leone – Condividere questo weekend con il partner è molto importante, nelle ultime settimane avete vissuto una relazione frettolosa e distaccata. Avete bisogno di fare il punto della situazione con una persona che vi sta tenendo sulla corda. Per tale motivo, in queste 48 ore dovete cercare di sciogliere qualche dubbio e ottenere delle spiegazioni.

Vergine – Il vostro bisogno di comunicare è molto forte.

Nella vita affettiva, avete un comportamento calmo e accomodante, anche se in alcune circostanze avete la sensazione di smarrimento. Questa giornata potrebbe essere piacevole in campo sentimentale. Un incontro inaspettato potrebbe cambiare la vita dei single.

Previsioni di sabato 23 novembre: Bilancia, Scorpione, Sagittario

Bilancia – In campo lavorativo state riscoprendo la voglia di rimettervi in gioco, soprattutto grazie al riassetto della situazione economica, che da qualche tempo vi aveva tolto la fiducia in voi stessi.

Se volete fare un progetto importante con il partner, dovete portare a termine tutto entro la fine dell’anno. Nel 2020 potreste avere qualche ripensamento e un calo di comprensione. Avete bisogno di mettere su un po' di muscoli: fare dello sport sarebbe l’ideale.

Scorpione – Spesso amate compiacervi ma le vostre attitudini sono molto elevate. Non dovete assolutamente perdervi d'animo, se qualcosa in questa giornata non va per il verso giusto.

Cercate di prendere con filosofia tutto ciò che vi capita, anche perché è difficile cambiare il corso degli eventi. Da fine mese potete dedicarvi all'amore e a risaldare i rapporti un po' infreddoliti.

Sagittario – In questa giornata, la vostra impulsività potrebbe mettervi in difficoltà di fronte a scelte che andrebbero meglio studiate. Cercate di non buttarvi in situazioni più grandi di voi, fate attenzione a chi vorrebbe darvi una mano e, invece, vi coinvolge in affari poco chiari. Attenti ai cambiamenti drastici che riguardano la vostra persona, potreste essere giudicati per l'aspetto e non per quello che siete.

Oroscopo di sabato 23 novembre: Capricorno, Acquario, Pesci

Capricorno – Se nei giorni scorsi è mancato qualcosa nei rapporti di coppia, in questo weekend torna il sereno. È arrivato il momento di creare nuovi sogni e progetti da realizzare. In campo lavorativo dovete procedere con cautela, soprattutto se avete un'attività in proprio. Meglio non fare spese eccessive. Mettete da parte un po' di denaro.

Acquario – Dovete aspettare qualche giorno per essere sicuri di ciò che fate. Cercate di non mettere a rischio tutto il lavoro svolto fino a questo momento.

Non è un buon periodo per attendere risposte positive. Tutti ripartono con difficoltà, perciò non dovete pretendere più di ciò che avete. I single devono darsi una mossa, essere più socievoli, altrimenti rischiano di avere grosse difficoltà a incontrare qualcuno.

Pesci – In questo periodo qualcosa si muove. I sentimenti sono più solidi e trovate il coraggio di affrontare le nuove sfide. È il momento migliore per chi non riesce a trovare l'anima gemella. Coloro che hanno paura di impegnarsi possono anche restare da soli, ma sarebbe meglio non lasciarsi sfuggire qualche occasione inaspettata.

Nel lavoro, molto probabilmente, non andrà nel modo in cui lo avete immaginato. Dovete imparare a stare al vostro posto e pensare con la vostra testa. Fare le cose di proprio pugno, senza scopiazzare il lavoro del vostro avversario, vi rende una persona migliore. Chi lavora usando la propria testa, è sulla strada giusta per la promozione.