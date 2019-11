Durante la giornata di domenica 1° dicembre, lo zodiaco avrà in serbo una giornata molto particolare per i nativi Leone, spalleggiati dal pianeta Giove nel segno del Sagittario, mentre Acquario sarà preso da una grande vitalità che sfrutterà al massimo per la propria relazione di coppia. Ariete prenderà in considerazione l'idea di trascorrere una serata alternativa in compagnia del partner, mentre Venere in opposizione al segno del Cancro potrebbe portare qualche problema in amore. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per la giornata di domenica 1° dicembre 2019 per tutti i segni zodiacali.

Previsioni oroscopo domenica 1° dicembre 2019 segno per segno

Ariete: chiuderete la settimana in bellezza con Giove e il Sole pronti ad assistervi durante la giornata di domenica.

La sfera sentimentale vi propone un’armonia completa con la vostra dolce metà e una tranquillità emotiva al top. Chi di voi sia in cerca dell’anima gemella, accetti un invito che giunge da amici cari e rincontrerà una persona che gli aveva fatto battere il cuore qualche tempo fa. Non vi tirate indietro di fronte a una possibile eventualità di dichiarare in maniera esplicita il vostro interesse. Per quanto riguarda il lavoro, dovrete cercare di agire al momento giusto se volete guadagnare bene. Voto - 8,5

Toro: sta per concludersi una settimana decisamente faticosa per voi nativi del segno.

Fortunatamente, avrete modo di riposarvi assieme alla vostra dolce metà. Potreste approfittarne per fare qualcosa insieme. Se invece siete single, avrete modo di discutere di progetti futuri assieme ad un amico o a un familiare. Sul posto di lavoro vi guadagnate ancora una volta la palma del personaggio che più si dà da fare nel vostro ambiente professionale, anche se non ci sarà molto da fare. Voto - 7,5

Gemelli: lo Zodiaco è pronto a presentarvi una giornata ricca di novità sotto ogni aspetto, a partire dall'ambito sentimentale, dove avrete modo di trascorrere dei momenti di crescita assieme alla vostra anima gemella.

I single proveranno a sperimentare nuovi metodi per conquistare la loro potenziale dolce metà. Sul posto di lavoro la vostra creatività sarà al top, riuscendo sapientemente a portare a termine tanti incarichi che in futuro vi garantiranno degli ottimi guadagni. Voto - 8

Cancro: sarà una giornata per voi piuttosto faticosa, a causa degli influssi di Marte in trigono al segno dello Scorpione. Avrete poca voglia di applicarvi in ambito lavorativo, svolgendo i vostri impegni con pigrizia e superficialità.

Per quanto riguarda l'ambito sentimentale, ascoltare è il modo migliore per capire come le cose stanno evolvendosi nella vostra vita. Da quindi più attenzioni al vostro partner. Se siete single intrecciare nuove relazioni potrebbe rivelarsi più complicato del solito. Voto - 6

Leone: configurazione astrale che ha in serbo per voi nativi del segno tante novità sotto ogni ambito. Favoriti dal pianeta Giove, compirete le mosse giuste per colpire efficacemente chi vi ha toccato il cuore. Le relazioni fisse, non staranno a perdere tempo e faranno qualcosa che stravolgerà loro vita insieme.

Per quanto riguarda il lavoro, i vostri sforzi dovranno concentrarsi non tanto sul lavoro, ma quanto sull'organizzazione del lavoro. Create un team capace di accontentare le esigenze del vostro capo e lavorerete in perfetta armonia. Voto - 9

Vergine: svariati pianeti nel vostro cielo vi assistono. A partire dall'ambito sentimentale, dove in evidenza appare la parte erotica e passionale su quella relazionale in senso stretto. Tuttavia dovrete anche dedicarvi a far crescere la vostra storia d'amore portando nuova linfa.

Per i single, concedetevi qualche svago, avete bisogno di uscire dai vostri soliti giri di amicizie, di conoscere nuove persone. Sul posto di lavoro Urano splendente nel segno del Toro, vi aiuterà a superare una giornata molto pesante. Voto - 7,5

Bilancia: Venere in quadratura al segno del Capricorno, vi da una concezione particolarmente idilliaca del vostro amore nei confronti del partner e non vi rendete conto di quello che avete già a disposizione. La vostra reputazione in questa giornata è al sicuro, ma dovete continuare a proteggerla, a costo di risultare antipatici agli occhi degli altri.

Se siete single si prospetta una serata interessante con amici e nuove conoscenze. Al lavoro arrivate in dirittura d’arrivo per un progetto avviato nei giorni scorsi, con un po’ di fiatone. Fortunatamente, avete finito e potrete prendere fiato. Voto - 7

Scorpione: Mercurio in congiunzione al vostro segno zodiacale, rende la vostra giornata particolarmente allegra e diversa dal solito. In ambito sentimentale saranno favoriti i viaggi assieme alla vostra dolce metà, che sia di piacere oppure no, mentre se siete single dovrete cercare di rimettervi in gioco e liberarvi di certi pregiudizi. Per quanto riguarda il lavoro, dovrete sapervi rinnovare se non volete rimanere indietro.

Avete inoltre la necessità di guadagnare, e questo potrebbe essere un ottimo stimolo. Voto - 7

Sagittario: Sole in congiunzione al vostro segno, vi rende in fermento per quanto riguarda l'ambito sentimentale. Venere inoltre nel segno amico del Capricorno vi fa sintonizzare con la persona amata in maniera molto sentita, specie se festeggiate il vostro compleanno in dicembre. Se siete single vi prodigherete per aiutare gli altri. In ambito lavorativo, cercate di ottenere dei buoni risultati, senza imporvi sugli altri e senza cercare scorciatoie, vi ripagherà l'onestà e l'impegno. Voto - 8

Capricorno: Venere in quadratura al vostro segno, assieme alla Luna, saranno l'espressione della continuità della vita, a far rasserenare completamente l’aria con la persona amata.

I single potrebbero fare degli incontri decisivi. Qualche nervosismo e fibrillazione sul posto di lavoro potrebbero rovinare la vostra prestazione lavorativa, mettendo a freno alcuni progetti che stavano andando alla grande. Dovrete prendere in fretta delle decisioni e non rimandarle ad un secondo momento. Voto - 6,5

Acquario: se recentemente avete ottenuto scarsi risultati sul lavoro, questo è il momento giusto per svegliarsi e per permettere alla propria ambizione di prendere il sopravvento. Saturno è sempre stabile nel vostro cielo, approfittatene per tornare in corsa. In ambito sentimentale Una grande iniezione di calore e di vitalità vi caratterizza nei rapporti con la persona che avete accanto, sia un partner abituale o occasionale.

Venere e Sole inoltre, favoriscono i single nella loro ricerca della loro anima gemella. Voto - 7,5

Pesci: giornata di domenica che appare governata da tanti positivi astri celesti, pronti a favorirvi sotto ogni aspetto. In ambito sentimentale, sarete pronti a fare delle proposte importanti alla vostra dolce metà, ma dovrete farlo con cautela. Se siete single invece, sarà il momento adatto per fare un passo importante. Per quanto riguarda il lavoro, se le cose dovessero andare più a rilento del previsto, ricordate sempre che ultimamente avete riscosso un grande successo e questo vi aiuterà anche per il futuro.

Voto - 7,5