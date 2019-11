L'Oroscopo di mercoledì approfondisce il transito di Luna in Sagittario e di Marte in Scorpione. L'astro d'argento acuisce una sensibilità intuitiva che diventa molto indipendente e spinge all'azione. Marte presente in ottava casa astrologica si carica di energia positiva anche se assume un aspetto misterioso e molto magnetico, tutto da utilizzare in ambito sentimentale per fare breccia nei cuori. Di seguito le previsioni astrologiche segno per segno.

Percezioni sottili nell'oroscopo di mercoledì

Ariete: vivaci e baldanzosi grazie all'influenza lunare dal domicilio astrologico nono, sarete molto fiduciosi di voi e un nuovo ottimismo smorzerà un atteggiamento troppo permaloso, aprendo nuovi orizzonti in modo tale da farvi dimenticare l'offesa.

Toro: spinti dalla ricerca di accentrare tutte le attenzioni su di voi, il comportamento diventa molto ribelle e stravagante. Rivoluzionari a ogni tipo di costrizione, affermerete la personalità e porterete avanti le convinzioni quasi con fare oltraggioso. In amore, un fare piuttosto altalenante che passa dalla più fervida eccitazione alla tristezza più cupa, turberà alquanto la persona amata.

Gemelli: attenzione ad arginare un atteggiamento arrogante causato da Luna in opposizione. Tenderete a chiudervi troppo in voi stessi, evitando di affrontare i problemi e lasciando situazioni irrisolte anche in campo professionale.

Cancro: dinamismo e vitalità non mancheranno di certo con Marte e Mercurio in trigono che garantisce buone intuizioni e una lucidità mentale perfetta sia per capire la persona amata che per smaltire il lavoro in eccesso al meglio.

Leone: la Luna con i suoi influssi benefici e portentosi garantisce giovialità e un gran bisogno di libertà. Una voglia di allargare i propri orizzonti amorosi si fa strada nella mente e in ambito lavorativo parlerete chiaro, prendendo in mano una situazione delicata.

Vergine: all'improvviso vi ritroverete catapultati in un mondo immaginario dove anche voi nutrirete delle perplessità. Forse non sarete capiti dagli altri e i sogni si confondono con la realtà a causa di una quadratura Luna-Nettuno molto confusionaria.

Previsioni astrologiche dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: sensibili e attaccati ai valori tradizionali di famiglia, quasi anticiperete gli eventi approfondendo un'intuizione che diventa quasi preveggente in ambito amoroso. Luna e Giove in congiunzione dal Sagittario garantiscono ottimi investimenti in ambito lavorativo.

Scorpione: molto curiosi e aperti nel modo di pensare, metterete in atto delle idee brillanti per primeggiare in campo lavorativo. In amore, Marte garantisce una sferzata di fascino che non passerà di certo inosservato.

Sagittario: dinamici e positivi con Luna nel segno, sarete socievoli e gioviali con tutti. Molto positivi e sicuri delle vostre capacità, darete il massimo in ambito lavorativo. In amore anche se Venere e Giove elargiscono fortuna, cercherete di ritagliarvi uno spazio indipendente fatto apposta per voi.

Capricorno: in campo professionale, potrete girare una situazione a vostro favore ottenendo belle soddisfazioni. Più sicuri di voi stessi, metterete in mostra le capacità con competenza e serietà.

Buono l'amore grazie alla vicinanza di Marte che innalza notevolmente la percentuale di sensualità.

Acquario: l'effetto benefico del satellite notturno dal Sagittario lambirà come un abbraccio e un nuovo dinamismo sarà tutto da applicare in campo amoroso, sfruttando anche l'appoggio di Venere e Giove positivi. In ambito professionale, il senso di giustizia non mancherà di certo ma sarà collegato a un'esigenza di maggiore autonomia.

Pesci: poco inclini ad ascoltare la persona amata o i familiari, tenderete a seguire le vostre idee ed esprimerete voi stessi anche in un dialogo banale.

Attenzione a non essere troppo vaghi a causa di una Luna quadrata a Nettuno che fa rinchiudere in un mondo tutto proprio.