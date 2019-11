Nella giornata di martedì 3 dicembre soltanto il Leone e lo Scorpione saranno al top per quanto riguarda il lavoro. La maggior parte dei segni avvertirà delle forti perplessità sul fronte affettivo, come la Bilancia e l'Acquario, mentre i Gemelli potrebbero avere qualche problema di salute. Di seguito, le previsioni segno per segno.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: ancora piuttosto tesi, trascorrerete la gioranata tentando in tutti i modi di abbassare il vostro stress senza riuscirci granché.

Dovreste rilassarvi in completa solitudine, se vorrete rimettervi.

Toro: ancora assorbiti dal lavoro, nonostante non eviterete qualche sfizio che volevate già togliervi da qualche tempo. Che sia dello shopping o semplicemente dello sport vi aiuterà ad allentare la tensione.

Gemelli: qualche piccola abitudine malsana sarà meglio abbandonarla. Fate attenzione a come si svolge la vostra tabella di marcia giornaliera, senza eccedere con il cibo.

Fatevi dare una mano.

Cancro: vi sentirete stanchi psicologicamente, avete avuto tante situazioni spinose ultimamente e avrete bisogno di staccare la spina, anche dal partner. Il lavoro non presenterà dei problemi rilevanti.

Leone: i progetti ormai non si conteranno, farete faville sul lavoro ma sarete decisamente scarsi sul fronte amoroso. Dovreste dedicare del tempo al partner, o la vostra relazione potrebbe subire un collasso.

Vergine: sarete entusiasti per i nuovi progetti che si presenteranno davanti ai vostri occhi, perché non saranno solamente remunerativi, ma anche piuttosto interessanti e stimolanti a livello mentale.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: forse dovreste ignorare le vostre sensazioni sul partner, perché probabilmente non hanno fondamento. Concentratevi su cosa voi potrete fare per l'altro, come organizzare una serata tutta per voi.

Scorpione: tanta intesa con il partner vi darà maggiore slancio e positività. Qualche piccolo ostacolo di stampo burocratico sarà facilmente superabile grazie a collaborazione fra colleghi.

Sagittario: avrete a che fare con un litigio sul posto di lavoro che sarà causato dalla vostra spiccata insofferenza e irritabilità. Fortunatamente, il partner in serata saprà come consolarvi e ristabilire il vostro equilibrio.

Capricorno: un incontro vi ridimensionerà la giornata, portandovi ad essere più concilianti con chi vi circonda. Vi sentirete attratti dalla prospettiva di fare qualcosa anche per gli altri, e non soltanto per voi stessi.

Acquario: litigi in famiglia. Qualche incomprensione potrebbe sfociare in un dissidio che per adesso potrebbe non avere una conclusione positiva. Sul lavoro vi sentirete al massimo della forma, soltanto un po' stressati.

Pesci: in ribasso. Le energie saranno sensibilmente in calo, e potreste avvertire anche qualche malessere che purtroppo non si rivelerà soltanto passeggero. Avrete bisogno di una vacanza piuttosto lunga.