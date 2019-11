La giornata di venerdì 22 novembre ci sarà molto amore e molto romanticismo per i nati del segno della Bilancia e molte emozioni positive per i nati del segno dell'Ariete. L'erotismo invece sarà alla portata di segni come il Leone e il Cancro. Guadagni ottimali per lo Scorpione e il Capricorno, malumori per la Vergine. A seguire, le previsioni segno per segno della giornata.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: sarà una giornata di emozioni, nella quale troverete molte energie da impiegare per le amicizie e la voglia di stare attorno a chi vi ama.

Tanta voglia di fare fin dal mattino, sul posto di lavoro sarete insuperabili.

Toro: farete molti sforzi per essere efficienti sul posto di lavoro, ma purtroppo saranno pochi i risultati che conseguirete e che vi faranno fruttare dei buoni guadagni. Salute stabile.

Gemelli: giungerete ad alcuni compromessi con il partner, e potreste cominciare a pensare di organizzare qualcosa insieme o di progettare qualcosa di molto più importante.

Ma prima dialogate.

Cancro: qualche momento più sereno vi varrà della fiducia sia da parte dei vostri colleghi che da parte della famiglia di origine. Qualche dissidio con il partner non vi impedirà di passare una bella serata.

Leone: sicuramente avrete energie di stampo erotico non indifferenti, quindi se il partner ve lo permetterà, questa sarà una delle notti migliori della settimana. Ottime le relazioni anche fra colleghi e ottime le collaborazioni.

Vergine: un po' critici. Potreste apparire alquanto polemici agli occhi di chi vi sta attorno, e la situazione potrebbe anche sfuggirvi di mano se non starete attenti. Aiutatevi con qualcosa che mitigherà il vostro malumore.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: romantici. Fortunatamente permarrà ancora per molto la vostra vena romantica. Ciò vi aiuterà parecchio non solo per il rapporto con il partner, ma anche con qualcuno con cui avete avuto un recente diverbio.

Scorpione: molti guadagni daranno l'avvio ad altrettanti affari e piccoli investimenti. Le soddisfazioni sia lavorative che remunerative saranno sicuramente dietro l'angolo, e molte altre vi attendono.

Sagittario: gli inizi del weekend saranno un toccasana per il vostro stress. Qualche lamentela di troppo però potrebbe costarvi una litigata sul posto di lavoro oppure all'interno della famiglia di origine.

Capricorno: le “batterie” saranno cariche, in questo venerdì. Dopo i pensieri e le nostalgie degli ultimi giorni, vi sembrerà come essere rinati e pronti per fare l'impossibile, soprattutto sul lavoro.

Acquario: un po' giù di corda per alcuni diverbi con il partner o con qualcuno a cui tenete particolarmente, ma niente che non si possa risolvere con qualcosa di divertente che smorzi l'atmosfera.

Pesci: vi sentirete meglio soltanto dedicandovi alle vostre passioni, o semplicemente facendo qualcosa per voi stessi, come dello shopping.

Ora come ora vi servirà soltanto focalizzarvi su voi stessi.