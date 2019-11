Nel fine settimana che va da sabato 23 a domenica 24 novembre i segni di terra, in particolare il Toro e la Vergine, potrebbero avere l'umore basso e anche del lavoro in sospeso che dovranno concludere al più presto. Il weekend si presenterà migliore per i nati del segno dell'Ariete e del Leone, mentre i Gemelli, lo Scorpione ed il Sagittario dedicheranno questi due giorni esclusivamente a sé stessi e agli affetti più cari.

A seguire, le previsioni astrologiche del fine settimana del 23 e 24 novembre, segno per segno.

L'oroscopo del fine settimana, dall'Ariete alla Vergine

Ariete: tanto benessere vi aspetta nel fine settimana. Probabilmente il sabato avrete a che fare con qualche piccolo problema burocratico da risolvere, ma la domenica ogni cosa andrà per il verso giusto, soprattutto per quanto riguarda i sentimenti.

Toro: sottotono. Proprio non avrete voglia di svagarvi o di fare qualche uscita con gli amici. Preferirete concludere qualche investimento lasciato in sospeso da tempo e di trascorrere la domenica in totale relax e riposo.

Gemelli: finalmente avrete un weekend colmo di aspettative amorose che saranno esaudite senza alcuno sforzo. Probabilmente il vostro atteggiamento potrebbe essere frainteso, quindi fate attenzione.

Cancro: riflessivi. Vi sentirete più pacifici, meno inclini alla rabbia e soprattutto meno disposti a cedere alle provocazioni. Datevi del tempo quando rispondete a una domanda ambigua, soprattutto da parte dei colleghi.

Leone: molto più sereni, potreste dedicare la domenica al divertimento in famiglia e ad alcune attività extra di stampo lavorativo. Il sabato non avrete moltissime energie, quindi potreste optare per il relax assoluto.

Vergine: avete avuto una settimana molto faticosa, ma purtroppo questo sarà un fine settimana in cui il lavoro potrebbe essere altrettanto ingente, ciò vi farà decisamente innervosire. Le serate dedicatele assolutamente al riposo.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: il lavoro è leggermente in calo, dovete recuperare molto se volete che le vostre finanze si risollevino. Provate a tirare fuori la vostra creatività e non avrete di che pentirvene. Sabato con gli amici.

Scorpione: avrete modo di fare qualche attività anche di stampo sportivo che coinvolga qualcuno che amate. Sarà l'occasione ideale per poter esplorare luoghi diversi dal solito e da cui trarre una forte ispirazione.

Sagittario: viaggi. Avrete occasione di fare un viaggio che ritemprerà non soltanto il corpo ma anche la mente. Vi sentirete liberi da ogni nervosismo e più freschi: un umore ottimale per essere romantici con il partner.

Capricorno: proprio non ci siamo, il lavoro e l'amore sono abbastanza in calo e potrete recuperarli solo con molto impegno per il primo e dedizione particolare per l'altro. Avrete da lavorarci.

Acquario: sarete leggermente irritati, ma avrete comunque dalla vostra la fortuna in ambito lavorativo. Un po' di stress avanzerà nella giornata di domenica, ma avrete di che gioire sul fronte finanziario e affaristico.

Pesci: evasivi e distanti. Potreste apparire molto freddi e a tratti glaciali per gli affetti. Questo sarà dovuto a qualche incomprensione che potrebbe acuirsi nel sabato sera. Domenica impegnativa sul fronte lavorativo.